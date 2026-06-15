Более 800 млрд рублей принес туризм в экономику Петербурга в 2025 году

В Смольном подвели итоги развития туризма в городе в 2025 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смольном подвели итоги развития туризма в городе в 2025 году. В прошлом году, число визитов в Северную столицу выросло на 7 процентов и составило 12,5 миллиона туристов. Как сообщил губернатор Александр Беглов, уровень удовлетворенности гостей остался высоким и составил 86 процентов.

При поддержке городских властей расширяется и гостиничный фонд: в 2025 году были открыты 10 новых отелей от 3 до 5 звезд.

- Туристический потенциал Петербурга продвигался в 19 городах России и за рубежом. Благодаря этому и другим усилиям туризм внес в экономику города более 800 миллиардов рублей, что на 15 процентов больше, чем в 2024 году, - рассказал Александр Беглов.

Александр Беглов также отметил, что современные туристы приезжают в Петербург не только ради музеев и памятников. Город активно создает новые точки притяжения, например, проект «Остров фортов» в Кронштадте.

Александр Беглов поручил продолжить развитие сферы гостеприимства, сделать отдых в Петербурге интересным для семей и безопасным, а также упростить оплату проезда в общественном транспорте для иностранных туристов и адаптировать их к отечественным платежным системам.

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