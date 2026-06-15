Александр Беглов уволил начальника управления соцпитания Петербурга

Алену Мироненко убрали с должности начальника управления соцпитания Петербурга. Фото: личная страница ВКонтакте

Губернатор Александр Беглов освободил от должности главу управления социального питания Алену Мироненко. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Решение принято 15 июня. Со вторника, 16-го числа, на эту должность назначат нового человека.

- Временно исполняющей обязанности главы управления соцпитания с 16 июня будет замначальника Маргарита Коршунова, - передает Смольный.

О причинах увольнения Мироненко не сообщается. Последний пост в соцсетях управления, где фигурирует фамилия чиновницы, был опубликован 30 апреля. Он посвящен совещанию с директорами комбинатов питания. В частности, там обсуждали реализацию проекта «Завтрак с главой», позволяющего главам администраций районов лично контролировать качество питания в школах и детских садах и «выстраивать открытую коммуникацию между руководством образовательных организаций, детьми, родителями и сотрудниками пищеблоков». Также Мироненко хвалила, что меню в столовых оцифровали, чтобы за питанием детей могли следить родители.

В 2024 году управление соцпитания Петербурга проверяли сотрудники Контрольно-счетной палаты. После этого в Смольном и Заксобрании все чаще говорили о необходимости реформировать сферу питания в школах и детсадах. Если коротко, в планах у парламентариев создать открытую конкурсную систему по определению поставщиков (между частниками, госпредприятиями и пищеблоками самих школ), особое внимание обратят на качество и безопасность. В лучшую сторону изменится и рацион.

К слову, комплексный обед в старшей школе в минувшем году стоил 494,5 рубля. Завтрак для начальных классов обходился в 114,5 рубля. О повышении стоимости на школьную еду в новом учебном году пока не сообщалось.

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