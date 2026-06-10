Кинотеатр «Аврора» отреставрируют за 500 млн рублей за три года

Финансирование растянут на три года. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге ищут подрядчика для обновления легендарного кинотеатра «Аврора». Максимальная цена контракта - 524,5 млн рублей. Документ появился на сайте госзакупок.

Заявки принимают от компаний, которые смогут провести работы в трех зданиях-памятниках. Речь идет о «Доме Глазуновых» (там находится сам кинотеатр) и «Жилом доме страхового общества „Саламандра и др.“» на Караванной, 9.

- Финансирование растянут на три года. В 2026-м выделят 16,5 млн рублей, в 2027-м - 196 млн рублей, в 2028-м - 312 млн рублей, - следует из документации.

Внутри полуротонды появятся дополнительные входы. Скульптуру «Аврора на бочке» перенесут в фойе - туда, где она стояла раньше. Обустроят гардероб, а кино-бар переедет в Белое фойе на историческое место. В залах заменят оборудование, а в Большом зале увеличат экран.

Подрядчика выберут 30 июня. Закончить все работы обязаны до 10 октября 2028 года.

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