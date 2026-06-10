Дожди продолжат охлаждать Петербург: Синоптик Леус о погоде на 10 июня

Воздух прогреется до +21...+23 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

10 июня на погоду в Петербурге влияет тыловая часть циклона, центр которого находится над Скандинавией. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Жара уже спала, но температура пока держится на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Воздух прогреется до +21...+23 градусов. В Ленинградской области будет от +21 до +26 градусов, местами на западе - до +18 градусов.

- Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы, - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

В четверг существенных осадков не ожидается. Ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса.

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