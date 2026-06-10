Участники ПМЭФ покорили петербургские каналы

Участники получили возможность увидеть знаменитые достопримечательности с воды без привычных толп туристов и машин. Фото: Глеб Кордовский.

Ранним субботним утром на набережной Крюкова канала у стен Мариинского театра собрались несколько сотен человек. Вместо деловых костюмов спасательные жилеты, вместо переговорных - водная гладь, а главное - желание совместить приятное с полезным. Перед стартом обязательный инструктаж и танцевальная разминка. Четвёртый год подряд «Шкулев Холдинг» и портал «Фонтанка.ру» доказывают: продуктивные переговоры могут проходить не только в официальных залах, но и на воде.

- Прекрасное питерское утро. Как его ещё начинать? В городе, где много воды, каналов, рек, конечно же, нужно начинать вот так, - обратился к участникам президент «Шкулев Холдинга» Виктор Шкулев. - Только у нас с вами есть прекрасная возможность - увидеть Петербург ранним утром с воды. Мы делаем всё, чтобы это утро оставило в памяти хорошее настроение, которое будет поддерживать вас весь плавательный и купальный сезон.

Из 300 участников завтрака 250 отважились выйти в акваторию - на сап-досках, с вёслами и отличным настроением. Маршрут пролегал по самым живописным местам Северной столицы. Старт от Крюкова канала, выход в Мойку, под Поцелуевым мостом мимо Юсуповского дворца и величественного Исаакиевского собора, до самого Невского проспекта, а затем разворот и обратно. Участники признавались: увидеть знаменитые достопримечательности с воды без привычных толп туристов и машин - редкая удача.

Среди звездных гостей Сап-завтрака была Елена Бережная, олимпийская чемпионка по фигурному катанию и худрук Ледового театра Санкт-Петербурга. Спортсменка призналась, что в центре Петербурга на сап-доске до сих пор не стояла.

Фигуристка Елена Бережная приняла участие в утреннем заплыве. Фото: Анжела Мнацаканян.

- Немножечко страшновато, скажем так. Температура воды не 30 градусов, поэтому бодрит, - поделилась спортсменка. - С балансом проблем нет, в прошлом году встала на доску, поняла, что это такое. Весь маршрут, наверное, не пройду, но петербургскую воду попробую, на сап встану.

Она пожелала участникам хорошего настроения, равновесия и бодрости духа.

- Молодцы те, кто согласился - это настоящие спортсмены и авантюристы. Должна быть цель: вижу цель и стремлюсь к ней, - добавила Бережная.

А вот актриса Зоя Буряк в этот раз осталась на берегу, но наблюдала за происходящим с восторгом.

- Когда видишь флот спортсменов, которые плывут по нашим каналам в разноцветных костюмах, на разноцветных сапах, сразу создаётся праздничное, летнее настроение, - поделилась она. - У меня даже появился интерес самой попробовать. Но не в этот раз, пока я не в форме.

Пока одни покоряли водную гладь, другие предпочли более спокойный формат. На берегу была оборудована зона для завтрака, деловых встреч и общения. Кофе, лёгкий перекус и совершенно непринуждённая атмосфера - вот что действительно располагает к новым знакомствам и полезным контактам. Здесь нет строгих регламентов, зато есть живое общение, улыбки и общее дело.

Среди именитых гостей, присоединившихся к мероприятию, - художник Сергей Бугаев-Африка. Он появился ближе к финалу, поздравил всех с замечательным заплывом и подарил организаторам символический подарок - фигурку тройки, которая мчится в будущее.

После финиша каждый участник заплыва получил памятную медаль, но довольны остались все. Сап-завтрак в этом году ещё раз доказал: Петербург - город, где можно совмещать полезное с приятным, деловое с активным, а главное - начинать утро с драйва и хорошего настроения.