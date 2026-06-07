«Комсомолка» наградила призеров конкурса «Герои дворов Санкт-Петербурга 2026»

Определились "Герои дворов Санкт-Петербурга" в 2026 году. Фото: "КП" Архив.

В редакции «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» прошло торжественное награждение призеров конкурса «Герои дворов Санкт-Петербурга 2026». За победу соревновались 38 рабочих УК и ЖКС из разных уголков Северной столицы: дворники, инженеры, механизаторы, слесари, мастера, начальники участков и сотрудники администраций. В период с 6 по 30 апреля за них голосовали коллеги, друзья и даже жители домов – целыми семьями. В общей сложности участники получили более 35 тысяч «лайков».

Третье место в конкурсе заняла помощник управляющего в УК ДИАЛ Елена Левина. Ее близкие по несколько раз в сутки следили за ходом голосования и обращались за помощью к своим знакомых.

3 место - Елена Левина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Огромная благодарность моей семье и коллегам, которые стали моими главными болельщиками, - говорит Елена. – Жители нашего ЖК тоже были в курсе конкурса – многие голосовали, писали добрые слова, было очень приятно! Всем спасибо за искреннюю поддержку – без вас ничего бы не вышло. Отдельная благодарность «Комсомольской правде» за организацию такого душевного конкурса, за возможность проявить себя и почувствовать поддержку огромного сообщества – очень ценю внимание к участникам и проделанную вами работу.

Почетное «серебро» завоевал инженер-электрик в УК «СтройЛинк-Сервис» Андрей Ополченов. В первую очередь, он выразил слова благодарности жителям своего подшефного жилого комплекса:

2 место - Андрей Ополченов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вы – замечательные люди. Мне очень приятно работать для вас. Ваши улыбки и добрые слова – лучшая награда. Буду и дальше следить, чтобы в каждом доме был свет и уют. Спасибо за ваше доверие и тепло!

Наконец, первое место в конкурсе в упорной борьбе заняла начальник участка технической службы УК «Терра» Марина Иванова. Она признается, что очень переживала за итоговые результаты, но поддержка близких помогала ей справиться.

1 место - Марина Иванова.

- Меня поддерживали мои родные, коллеги, соседи и даже одноклассники детей в школе, - делится Марина. – Каждый день мы все дружно следили за рейтингом и очень переживали! Да, у меня большой круг общения, так как я работаю в сфере ЖКХ, поэтому и соседи, и жители ближайших домов также были в курсе конкурса, поддерживали меня и голосовали. Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, отдельно хочу выразить слова благодарности моей семье и моему руководителю за поддержку!

Добавим, что это далеко не последний фотоконкурс на страницах «Комсомольской правды в Петербурге». В самом разгаре – соревнования за определение лучшей «Леди в погонах».

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