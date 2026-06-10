Мосты в Петербурге перекроют 11 и 12 июня из-за репетиции праздника выпускников

Перекрытия запланированы примерно на девять вечера. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 11 и 12 июня в центре Петербурга изменится движение общественного транспорта. Причина - репетиция праздника выпускников. Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты временно закроют для проезда.

- 11 июня с 20:45 до 21:10 будет перекрыт Благовещенский мост. В это время автобусы №6, 100, 262 и троллейбус №12 приостановят движение. Автобусы №7, 10, 24, 191 поедут в объезд, - рассказали в пресс-службе городского Комтранса.

Дворцовый мост закроют 11 июня с 21:10 до окончания движения. Троллейбусы №1, 7, 10, 11 изменят свои маршруты или станут короче. Троицкий мост будет недоступен 11 июня с 21:30 до 22:00. Автобусы №46 и 76 на это время остановятся.

12 июня перекрытия тоже будут, но по другому расписанию. Благовещенский мост закроют с 21:10 до 21:30. Дворцовый - с 21:30 до окончания движения. Троицкий - с 21:30 до окончания движения. В этот день автобусы №46 и 76 направят в объезд через Литейный мост. Туда же пустят трамвай №3.

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