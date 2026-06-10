Старо-Невский проспект уйдет на ремонт с 28 июня по 13 июля

Стоимость ремонта - 200 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Невский проспект снова закроют на ремонт. На этот раз на участке от площади Восстания до площади Александра Невского. Как сообщила пресс-служба подрядчика ВАД, с 28 июня по 13 июля рабочие полностью заменят асфальтобетонное покрытие.

- Работы затронут полтора километра дороги. Помимо укладки нового асфальта, строители отрегулируют люки колодцев по высоте и нанесут разметку термопластиком, - уточнили в компании. Стоимость ремонта - 200 млн рублей.

Движение будут полностью перекрывать. Ширина проспекта на этом участке составляет всего четыре полосы. Если оставить хотя бы одну полосу для машин, рабочие не смогут безопасно укладывать асфальт сплошным слоем. Придется делать швы, которые быстро разрушаются. Полное перекрытие позволяет уложить покрытие сразу на всю ширину дороги без единого стыка.

Ремонт пройдет в два этапа. Сначала, с 28 июня по 6 июля, закроют отрезок от площади Восстания до улицы Исполкомской. Затем, с 7 по 13 июля, - от улицы Исполкомской до площади Александра Невского.

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