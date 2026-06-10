Маяк, который освещает путь

Центральным символом региона стал маяк. Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский Международный экономический форум - это еще и десятки инновационных стендов, в которые каждая компания или регион вкладывает особый смысл. У Ленинградской области тоже есть своя философия, и в этом году центральным символом региона она выбрала маяк - маяк, который олицетворяет выверенный курс развития Команды47 или, как сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, «маяк, который освещает нам путь».

Ладожская нерпа приветствовала гостей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Стенд Ленинградской области представляет иностранным и российским участникам потенциал нашего региона в промышленности, инвестициях, туризме. И мы каждый год хотим удивить гостей нашим стендом. В этот раз мы решили подчеркнуть нашу главную управленческую философию, - сказал Александр Дрозденко.

Маяк стал точкой притяжения участников форума, которые приходили на стенд Ленинградской области, чтобы узнать регион получше или впервые познакомиться с ним. Он по смыслу разделил пространство на две зоны - «Живи» и «Работай».

Зона «Живи» представляла экспозицию, максимально сотканную из самых дорогих сердцу образов и символов. Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зона «Живи» представляла экспозицию, максимально сотканную из самых дорогих сердцу образов и символов. Вот, знаменитая ладожская нерпа приветствует гостей: очаровательный тюлень, пусть и не настоящий, выглядывает из-под живых сосенок, которые специально привезли в «Экспофорум»! Делаем два шага вниз по деревянной лесенке-подиуму - и вот мы словно на берегу Финского залива с его растительностью и камнями. Вообще Команде47 поразительно точно удалось передать дух Ленинградской области и показать, что в регионе можно жить в гармонии с природой, не отказываясь от благ цивилизации.

- Мы прекрасно понимаем, чем активнее развивается регион, тем больше нагрузка на окружающую среду, поэтому всегда думаем о том, как сберечь уникальную ленинградскую природу для будущих поколений, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Несколько лет назад в рамках ПМЭФ мы вышли с проектом «Тропа 47». Думали, создадим 47 троп, а сейчас их у нас уже под 60. Самое главное, мы приближаемся к цифре, которую сами себе определили: 15 процентов Ленинградской области должно стать особо охраняемой территорией.

Ленинградская область показала, что это то место, где хочется жить и работать! Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вторая зона стенда, «Работай», отражала деловую часть стенда. Основные стены экспозиции имели различные встроенные детали, благодаря которым образ региона раскрывался в полной мере. Панно из луговых цветов, исторические акценты, мосты и кадры с производств - одним словом, Ленинградская область показала, что это то место, где хочется жить и работать!

КСТАТИ

Специальный гость

В первый день работы стенд Ленинградской области посетил боец с мировым именем Джефф Монсон. Спортсмен, а теперь еще и общественный деятель, подошел к губернатору 47-го региона, чтобы пожать руку и поделиться своими впечатлениями о визите в Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске - Монсон побывал там накануне.

Джефф Монсон поприветствовал губернатора. Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

- В кластере Джефф провел мастер-класс для ребят, пообщался с ними. Без громких слов, без политики. Просто приемы, разборы, живое общение. Ветераны фотографировались с ним, просили совета. Спасибо Джеффу. Это негромкая, но настоящая помощь, - поделился Александр Дрозденко.