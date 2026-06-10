Проходческий щит «Любовь» запустили для новой линии метро Петербурга

«Любовь» изготовили на Обуховском заводе. Фото: Смольный

На Красносельско-Калининской линии началась проходка очередного тоннеля. Щит диаметром 5,6 метра стартовал от будущей станции «Каретная» в сторону «Путиловской». Имя «Любовь» для него выбрали горожане.

«Любовь» изготовили на Обуховском заводе. Это полностью российская машина с автоматизированной системой управления. Рядом трудится щит «Вера», который запустили в октябре прошлого года. Навстречу им идут еще два аппарата.

Новому щиту предстоит пройти почти четыре километра на глубине более 60 метров. Работать он будет под водонасыщенными грунтами, в прочных глинах. Этот отрезок шестой линии соединит юго-западные районы с центром города. Пусковой участок включает четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

- Глину, которую «Любовь» добыла в первые минуты работы, передадут в будущий музей метростроения Петербурга, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас четыре щита строят участок от «Каретной» до «Путиловской», пятый идет от «Каретной» на север, к терминалу высокоскоростной магистрали. Шестой щит завершает проходку на Невско-Василеостровской линии в районе станции «Каменка».

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