314 миллиардов рублей на перемены: Инвестиции в туризм, инновации и собственные производства

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: Ленинградская область остается крупнейшим транзитным регионом России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский Международный экономический форум традиционно ассоциируется с громкими цифрами: десятки подписаний и сотни миллиардов инвестиций. Только Ленинградская область по итогам ПМЭФ-2026 заключила более двадцати соглашения на общую сумму 314 миллиардов рублей, а это, что немаловажно, еще и рекордные 14 500 новых рабочих мест!

- На ПМЭФ часто спрашивают: сколько соглашений подписали? Для меня важнее другой вопрос: куда придут эти деньги и чьи жизни изменят, - подчеркивает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Тем не менее хотелось бы отметить, что Ленинградская область всегда была лидером региона по подписанию на ПМЭФ. В прошлом году, например, проводилась аналитика исполнения соглашений Ленобласти за последние десять лет: у 47-го региона коэффициент реализации составил чуть больше 90 процентов.

- Это достойная цифра, ведь считается, что если половина соглашений в итоге реализуется, это хорошая оценка работы команды, - прокомментировал губернатор. - В данном случае у нас оценка хорошо с плюсом, но не хочется самого себя заводить в отличники. Несмотря на все сложности и санкционное давление, Ленинградская область остается крупнейшим транзитным регионом России.

В этом году Ленинградская область выполнила поставленную задачу на ПМЭФ также с приличным запасом - более 100 процентов. Для нынешних реалий это серьезный показатель.

- Все подписавшие соглашения - герои своего времени, - с уверенностью говорит губернатор. - Вести бизнес в сегодняшних условиях сложно, а принимать решения развивать бизнес и инвестировать - это очень смелое решение, которое у меня вызывает огромное уважение.

В числе подписанных соглашений Ленобласти немало социальных проектов: в поддержку семей с детьми, многодетных, молодых. Традиционно много договоренностей и в сфере логистики, перевозки различных видов грузов, сельского хозяйства и туристической отрасли. Остановимся на ключевых партнерах и расскажем, на какие проекты в ближайшее время регион делает ставки.

Одним из важнейших соглашений, подписанных на официальной церемонии на стенде Ленинградской области, стал проект между регионом и ООО «Петербургское стекло». Он будет реализовываться в Лужском районе, и правительству инвестор хорошо знаком. К слову, практически все, с кем регион заключал соглашения на ПМЭф-2026, давние надежные и проверенные партнеры Команд47.

- Вы приняли решение модернизировать производство, установить новые стекловаренные печи, выйти на новый уровень, сделать шаг к технологической независимости - это важно, - подчеркнул Дрозденко во время подписания соглашения с «Петербургским стеклом». - Президент Российской Федерации Владимир Путин ставит задачи по развитию собственных производств, а мы вместе с инвесторами их решаем. Инвестиции данного проекта почти 1 млрд рублей. Благодарю, что пошли на этот шаг. У нас в России должны быть собственные стекловары!

В свою очередь член совета директоров «Петербургского стекла» Федор Крепак отметил, что во многом развитие предприятия не было бы возможно без помощи правительства Ленинградской области.

- Десять лет назад вы впервые посетили наше предприятие, - напомнил Крепак Александру Юрьевичу, - с тех пор мы двигаемся в вашем фарватере! В этом году по объему выручки мы перешли в разряд среднего бизнеса - из региональной компании превратились в федеральную и вышли на рынки ближнего зарубежья. Спасибо за поддержку!

Передвигаемся в Волосовский районе, где в 2035 году появится еще одно предприятие. ООО «Армас-Виктори» создаст здесь инновационный научно-промышленный комплекс замкнутого цикла переработки овощей по производству диетических продуктов, супов-пюре, рекомендуемых для лечебного питания, и биодобавок для кормов животных. Объем инвестиций составит 12 500 млрд рублей, а в районе появится 200 новых рабочих мест.

ООО «Армас-Виктори» создаст в Волосовском районе инновационный научно-промышленный комплекс. Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я счастлива побывать на форуме впервые, - обратилась к Александру Дрозденко генеральный директор ООО «Армас-Виктори» Ламбер Ирене Ирина Валбурга. - Ранее, не скрою, меня уже приглашали, но отозвалась я только на ваше приглашение. Мне приятно быть в команде Александра Дрозденко - человека, который у меня ассоциируется с капитаном! Наш проект сложный, наукоемкий и требует профессионального подхода и экологически-чистых полей, но, зная команду Александра Юрьевича, я уверена, мы справимся с поставленными задачами!

Расширяем географию подписаний и оказываемся в Тосненском районе. Уже в этом году здесь появится 6 тысяч новых рабочих мест! Давний партнер Ленинградской области - ООО «РВБ» - инвестирует 8,3 млрд рублей в строительство складского комплекса общей площадью 154 тыс. кв. м. И это только начало!

- В нашей агломерации вы не первый проект реализуете, и каждый из них уже на старте гарантирует успех, - сказал главе ООО «РВБ» Татьяне Ким Александр Дрозденко. - Это не громкие слова, а опыт вашей команды и вас лично. У нас первый проект работает в Красном Бору: компания не просто платит налоги, дает рабочие места, но и участвуете в социальных программах - от трудоустройства до экологических инициатив. Новый проект - наш следующий шаг для взаимовыгодного развития в интересах и компании, и области.

Татьяна Ким также поблагодарила правительство Ленинградской области за многолетнее сотрудничество и не исключила, что в скором будущем реализует в регионе еще одну задумку, но уже в туристической отрасли.

Татьяна Ким также поблагодарила правительство Ленинградской области за многолетнее сотрудничество. Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Когда мы встречались с вами первый раз, вы сказали: «Стройки стройками, но давайте подумаем в сторону привлекательности региона с точки зрения туризма», - напомнила Александру Юрьевичу Татьяна Ким. - Наконец наша компания обратила внимание на эту отрасль! Сейчас мы запускаем по России отели под своей линейкой и уверены, что Ленинградская область станет одной из ярчайших точек притяжения. Еще раз спасибо за поддержку. Сделаем все, чтобы вас не подвести!

КОНКРЕТНО

В рамках ПМЭФ утвержден зеленый пояс вокруг Петербурга - 172 тысячи гектаров, из них 150 тысяч - леса Ленобласти.

В 2027- исполняется 100 лет Ленинградской области. Утвердили программу 100-летия Ленинградской области - юбилей уже в следующем году.