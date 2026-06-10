Стандарт здоровой среды в населенных пунктах и цифровизация в школах

Александр Дрозденко: Сегодня наша задача - двигать ИИ на уровень университетов и школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Ленинградская область уже давно стала одним из самых активных строительных регионов страны. Новые проекты появляются регулярно, а спрос на жилье не снижается даже в непростые времена. Итоги ПМЭФ-2026 подтвердили этот тренд: в регион придут масштабные проекты с общим объемом инвестиций почти 200 миллиардов рублей. Большие стройки развернутся сразу в нескольких районах области, общая площадь нового жилья превысит 1,5 миллиона квадратных метров. Это более 15 тысяч квартир, то есть новоселье справят десятки тысяч семей. Для сравнения: это масштаб небольшого города. Строительство будет идти по принципу комплексного развития территории, то есть школы, детские сады, дороги, парковки будут проектироваться и строиться вместе с жилыми домами.

- Ленинградская область работает с крупными федеральными девелоперами только в логике комплексного развития. Когда на территорию приходит проект такого масштаба, регион смотрит на весь контур жизни: школы, детские сады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Рассчитываем, что новые кварталы будут развиваться как полноценные территории для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Что и где построят

Новосаратовка

В поселке Новосаратовка Всеволожского района компания «ССК-СПБ» (входит в группу компаний «ССК» из Краснодара) возведет целый микрорайон на 15,4 тысячи квартир. Это самый крупный проект из всех, что планируются. Общая площадь недвижимости 681 тысяча квадратных метров, из которых жилье занимает 601 тысячу.

Проект будет реализован в четыре этапа. Первую очередь - более 60 тысяч квадратных метров, 928 квартир - планируют сдать во втором квартале 2028 года, то есть ждать осталось недолго. Помимо жилья в Новосаратовке, появятся школы, детские сады, объекты торговли, спорта и досуга, дороги и инженерная инфраструктура - все, чтобы человек мог жить, работать, учиться и отдыхать, не выезжая за пределы своего района.

Кстати, Новосаратовка сегодня - это одна из самых популярных локаций для строительства в Ленинградской области. Здесь уже работают крупные девелоперы, которые суммарно возводят более 1 миллиона квадратных метров жилья. С учетом новых проектов общая площадь новостроек в Новосаратовке достигнет 3,6 миллиона квадратных метров. Средняя цена квадратного метра в локации сейчас около 177 тысяч рублей, а средняя стоимость лота - чуть больше 7 миллионов рублей. Для области это вполне доступный уровень.

Юкки

Еще один проект во Всеволожском районе, в деревне Юкки, будет строить ГК «Догма» - один из крупнейших застройщиков Краснодарского края. Изначально компания планировала построить здесь 120 тысяч квадратных метров жилья с инвестициями 28 миллиардов рублей, но после переговоров с областью проект вырос кратно: почти 43 гектара земли, 212 тысяч квадратных метров жилья, дома переменной этажности - от девяти до семнадцати этажей.

Проект будет включать не только жилье. Здесь появятся общеобразовательный комплекс со спортивным блоком и бассейном, два детских сада. Также разовьют дорожно-транспортную инфраструктуру - подъездные дороги, развязки, парковки. В общем, все, чтобы новые жители не чувствовали себя оторванными от города. Объем инвестиций по этому соглашению 36,7 миллиарда рублей. Реализация рассчитана до 2032 года.

Кстати, Юкки сегодня не самая раскрученная локация для новостроек: сейчас здесь в продаже всего около 300 квартир, а средняя цена квадратного метра 135 тысяч рублей. Это заметно ниже средней цены по Всеволожскому району (180 тысяч рублей). Новый проект может стать драйвером роста: когда в поселок приходит крупный девелопер с комплексной застройкой, подтягивается и инфраструктура, и цены, и интерес покупателей.

«Догма» - один из крупнейших застройщиков Краснодарского края - теперь будет строить и в Ленинградской области. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Ломоносовский район

В Виллозском городском поселении Ломоносовского района ГК «Догма» реализует еще один масштабный проект - комплексное развитие территории на 43 гектарах земли. Здесь появятся 460 тысяч квадратных метров жилья плюс промышленный кластер площадью 425 тысяч квадратных метров.

Промышленный кластер - это не «грязное» производство, а склады для логистических операторов, легкие производства, офисы, шоурумы, места для хранения, то есть новые рабочие места прямо рядом с домом. Объем инвестиций в проект - 48,9 миллиарда рублей, реализация рассчитана до 2035 года.

Кстати, Ломоносовский район уже сегодня активно застраивается. Сейчас здесь возводится 23 жилых комплекса, средняя цена квадратного метра - 182 тысячи рублей. Основная локация новостроек - Новогорелово. Новый проект в Виллозском поселении добавит предложение и, вероятно, немного сбалансирует цены, сделав жилье в районе более доступным, а промышленный кластер создаст сотни новых рабочих мест, что особенно важно для тех, кто хочет жить и работать в одном районе.

Гатчинский округ

В деревне Малое Верево Гатчинского муниципального округа группа «Алгоритм» (компания, которая уже зарекомендовала себя в Ленобласти) построит жилой комплекс «ГрадУм». Участок 35 гектаров земли, общая площадь жилья 232,3 тысячи квадратных метров. Для Гатчинского округа это крупный проект, который изменит облик Малого Верево и привлечет в район новых жителей.

Главное в этом проекте не только квартиры - здесь построят школу на 525 мест и детский сад на 300 мест, то есть семьи с детьми могут не волноваться: социальная инфраструктура появится одновременно с жильем, а не «когда-нибудь потом». Объем инвестиций - 31,5 миллиарда рублей. Сроки реализации не указаны, но такие проекты обычно занимают пять - семь лет.

Кстати, губернатор Александр Дрозденко особо отметил опыт «Алгоритма»: в Щеглово компания уже реализует проект комплексного развития, расселяет аварийное жилье и закладывает новые социальные объекты. Это важный сигнал для будущих жителей «ГрадУма»: застройщик работает по правилам, выполняет обещания и не бросает проекты на полпути.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сразу два соглашения Ленинградская область подписала с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Первое - о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни.

- Это конкретные изменения: доступность социальных услуг, поддержка социально ориентированных проектов, комфортная среда для каждого жителя. Соглашение с агентством даст мощный импульс нашей работе, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

В поселке Новосаратовка Всеволожского района построят микрорайон на 15,4 тысячи квартир. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Ленобласть станет первым регионом, где этот подход будет применяться в полном объеме и объединит системные и проверенные практики. Что он в себя включает? Вот несколько примеров. Будет работать программа для будущих мам с анкетированием для женщин, которые сомневаются, рожать или нет. Беременным предложат конкретную помощь - от медицинского сопровождения до консультаций по мерам социальной поддержки, от помощи с жильем до мест в детских садах для старших детей. Также внедрят стандарт здоровой среды в населенных пунктах. Это о том, как должны выглядеть поселки и города, чтобы людям хотелось в них жить. Освещение улиц, состояние тротуаров, доступность поликлиник и аптек, наличие детских и спортивных площадок, чистота воздуха и воды - по каждому из этих параметров будут введены стандарты, и за их соблюдением будут следить.

- Нацмодель разработана с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального социального стандарта и является его логичным продолжением. В ее основе принципы человекоцентричности с особым акцентом на рост качества жизни. Мы предлагаем регионам «коробочные решения» - практики и технологии - в социальной сфере, которые уже подтвердили свою эффективность. Соглашение о внедрении Национальной модели - это действенный алгоритм сотрудничества при решении вопросов развития социальной сферы, повышении качества и доступности оказываемых гражданам услуг, - подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По итогам еще одного соглашения будет запущена совместная программа по поддержке семей, рождаемости и народосбережению. Она включает в себя меры социальной поддержки семей с детьми как федеральные, так и региональные, создание условий, чтобы родители могли и работать, и воспитывать детей, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.

- Инвестиции в человека, сбережение и преумножение человеческого капитала, формирование качественно новой среды для жизни - абсолютные приоритеты повестки агентства. Сегодня АСИ расширило круг новых надежных партнеров по продвижению проектов, нацеленных на поддержку беременных, послеродовое сопровождение женщин, а также на создание максимально комфортных условий для семей, особенно многодетных, - подчеркнула Светлана Чупшева.

Внедрение будет опираться на региональные управленческие команды.

- Сбережение народа, поддержка семей с детьми, укрепление традиционных ценностей - это задачи, которые поставил президент. Они имеют глобальный характер для будущего России. Вместе с АСИ мы развернем конкретную программу действий - от мер социальной поддержки до создания условий, чтобы родители могли и работать, и воспитывать детей. Это рамочное соглашение - дорожная карта нашей совместной работы на годы вперед, - пояснил Александр Дрозденко.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ленинградская область активно продвигает цифровизацию. Регион уже много лет сотрудничает со Сбером, и теперь партнерство выходит на новый уровень: искусственный интеллект внедрят в образование, государственное управление и инвестиционную деятельность. В десяти школах региона стартует проект «Технологичная школа». У преподавателей появится ассистент на базе GigaChat - это нейросеть, которая умеет анализировать уроки по аудиозаписи. Учитель освобождается от рутины и может уделять больше внимания ученикам. Благодаря нейросети Kandinsky 3D школьники смогут создавать трехмерные модели на уроках информатики, технологии, физики, биологии - да где угодно, а потом распечатывать их на школьных 3D-принтерах. Проход в школу и оплата питания будут доступны по лицу - это и удобно, и безопасно.

В десяти школах региона стартует проект «Технологичная школа». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Проект «Технологичная школа» - это прежде всего бесплатная образовательная экосистема, которая помогает школьникам, учителям и родителям. Решения на базе искусственного интеллекта помогут сделать школы более защищенными, а образовательный процесс более современным, наглядным и интересным для детей, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Еще одно соглашение со Сбером касается внедрения технологий искусственного интеллекта в государственное управление. Искусственный интеллект поможет обрабатывать обращения граждан, анализировать большие массивы данных и выдавать прогнозы. Инвесторам, которые хотят зайти в регион, ИИ сможет подобрать площадку, рассчитать риски, подготовить первичные документы. И, конечно, появятся новые цифровые сервисы для жителей.

- Использование генеративного искусственного интеллекта в государственном управлении - это не дань моде. Сегодня наша задача - двигать ИИ на уровень университетов и школ, - добавил Александр Дрозденко.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

С какими странами Ленинградская область будет взаимодействовать в экономике, науке, образовании и культуре?

На форуме Ленобласть заключила соглашения о сотрудничестве с Самарской, Новгородской, Херсонской областями, республиками Хакасией, Карелией, Коми и Удмуртией. Однако регион не замыкается внутри российских границ: на ПМЭФ-2026 подписаны соглашения с тремя зарубежными партнерами - республиками Абхазией, Киргизией и Мьянмой.

С Абхазией соглашения касаются торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С Абхазией и Киргизией соглашения касаются торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества. Речь о совместных проектах в туризме, обмене опытом в сельском хозяйстве, культурных обменах. Для Ленобласти это дополнительные возможности для местных производителей и туроператоров.

- Сегодня сделан очень важный шаг в укрепление дружеских связей, которые уже не первый год связывают Ленинградскую область и Республику Абхазию, - отметил губернатор Александр Дрозденко после встречи с вице-премьером Республики Абхазии Джансухой Нанбой. - Это не просто юридическая формальность - это новая прочная правовая основа для нашего взаимодействия на годы вперед. В последнее время нам удалось провести несколько важных встреч, выстроить конструктивный диалог и добиться реальных результатов. Теперь наша задача в рамках соглашения разработать дорожную карту, которая задаст вектор долгосрочного развития нашего партнерства. Уверен, у нас есть большой потенциал, прежде всего в развитии инвестиций со стороны Ленинградской области в туризм на территории Республики Абхазии. У нас хороший опыт в агропромышленном комплексе - мы готовы совместно работать, хороший опыт в строительстве и реализации инвестиционных проектов. И, конечно, мы будем работать по гуманитарным связям и обменам, в том числе в части образования.

Соглашение с Мьянмой - это выход на быстрорастущий рынок Юго-Восточной Азии. Речь идет о научно-техническом и культурном сотрудничестве. Для области это имиджевая история: 47-й регион становится заметным игроком на международной арене не только в экономике, но и в науке, образовании, культуре.

А ЧТО ЕЩЕ?

Белорусские МАЗы помогут в зимней уборке

Также на полях Петербургского Международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с полномочным послом Республики Беларусь в России Юрией Селиверстовым. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества: очистку лесов от аварийных деревьев, чтобы избежать отключений света, расширение трассы в сторону Беларуси до четырех полос (к слову, участки в Лужском районе уже открыты. - Прим. ред.), а также использование белорусских МАЗов для ремонта и зимней уборки дорог.

- Беларусь - наш ключевой партнер, - сказал губернатор Александр Дрозденко. - У нас очень хороший баланс экспорта и импорта. Вместе мы выходим на создание совместных предприятий в Ленобласти, уже растет товарооборот и меняется структура поставок. Будем сохранять долю белорусской техники в областных закупках не менее 25 процентов и дальше расширять сотрудничество - от сельского хозяйства до ЖКХ, от машиностроения до молодежной политики.