«Скоро покажу голливудскую улыбку»: Самый милый дворник России потратила подаренный 1 млн рублей на зубы и лечение старых болячек

Ирину Михайловну назвали самым милым дворником России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре прошлого года дворник из Петербурга стала настоящей Интернет-звездой. Видео с Ириной Михайловной, снятые известным уличным фотографом и блогером Рафкатом Шакировым, набрали больше миллиона просмотров, а благодаря публикации в «КП-Петербург» женщину стали узнавать на улице. Вскоре ее прозвали «Самым милым дворником России» - она больше 30 лет делала Невский проспект чище, а вместе с ним, кажется, и сердца людей. На вопрос блогера о ее мечте, мастерица чистоты ответила скромно: «Мечтаю о мире во всем мире, и чтобы сын был счастлив».

Милая, добрая, интеллигентная - 73-летняя мастерица чистоты не оставила никого равнодушным в Сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бабушка-дворник из Петербурга стала звездой Сети

Доброта и интеллигентность этой женщины настолько тронули пользователей Сети, что люди со всей России собрали ей на день рождения миллион рублей! Так они решили отблагодарить Ирину Михайловну за ее бесценный труд, порадовать и… помочь ей со здоровьем. Женщина в последнее время начала сильно хромать и в остальном требовалось серьезное медицинское лечение, вскоре после прихода славы ей пришлось покинуть любимый Невский проспект по состоянию здоровья.

- Мне было очень приятно, но я категорически не хотела принимать такие большие деньги, - признавалась «КП-Петербург» Ирина Жидкова. – Пошла к священнику с этим вопросом, а он и говорит, что это по-доброму, это от сердца к сердцу, поэтому надо принять.

Ирина Михайловна любит активности и шитье. Сын и внуки во всем поддерживают женщину. Фото: предоставлено "КП"

Так Ирину Михайловну уговорили принять подарок от неравнодушных жителей нашей страны, которые просто увидели ее в Интернете и прониклись. Но на этом история самого милого дворника России не закончилась – 9 июня про нее рассказали на шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1».

- Я очень благодарна людям, которые, зная меня только визуально, все равно решили мне помочь, - поблагодарила с экрана Ирина Михайловна. – Спасибо вам за мое здоровье! Спасибо тем людям, которые мне просто улыбались, подходили и говорили: «Давайте с вами сфотографируемся?». Поэтому творите добро - и оно к вам обязательно вернется!

Напомним, Ирина Михайловна пошла в дворники в девяностые, когда на оборонном предприятии перестали платить, а она с ребенком на руках.

- Мне было 42 года, когда я пришла на Невский. А что делать? Люди с высшим образованием стали мести улицы, да, - вспоминает то время женщина.

Ирина Михайловна скучает по Невскому...

Но коллектив был хороший, да и хотелось быть полезной, делать городе чище и лучше, помогать людям. К тому же, это постоянное общение с интересными людьми, туристами. Где бы так близко, как на не Невском, можно было увидеть, например, Михаила Боярского и даже… Владимира Путина?

- Мы не просто дворники, мы – дворянские дворники! Кругом же дворцы, - шутит Ирина Михайловна.

Репортеры недавно поймали Ирину Михайловну на родном Невском. Фото: скриншот программы "Малахов" / Россия 1

Конечно, «дворянский дворник» Ирина Михайловна очень скучает по Невскому проспекту после увольнения, но здоровье сейчас важнее.

- Люди писали в комментариях в соцсетях, чтобы я зубы себе поставила, ноги подлечила. Сейчас как раз начала заниматься зубами, - рассказала Ирина «КП-Петербург» накануне. – Как все будет готово, обязательно покажу вам свою голливудскую улыбку (смеется).

Впрочем, Ирина Михайловна улыбается всегда. И своей историей доказывает: добро, действительно, возвращается.

Интернет-звезда любит необычные и забавные шапки. Фото: предоставлено "КП"

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