К фонтанам Петергофа запустили скоростные катамараны от Адмиралтейской набережной

Эти современные суда созданы на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Петербурга получили возможность исследовать один из самых красивых пригородов города - Петергоф - по новому водному маршруту. Теперь добраться до знаменитых фонтанов можно с городского причала на Адмиралтейской набережной, 10. Рейсы осуществляются на скоростных катамаранах проекта «Котлин».

- Эти современные суда созданы на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Их уникальная конструкция корпуса позволяет им свободно проходить под низкими мостами города, что делает их удобными для городских маршрутов, - рассказали в пресс-службе комитета транспорта.

Пассажиры катамаранов могут насладиться панорамным салоном и просторной прогулочной палубой. С них открываются виды на город и Финский залив, что делает водную прогулку не только удобным способом передвижения, но и настоящей экскурсией.

Кроме Адмиралтейской набережной, добраться до Петергофа на скоростных судах можно с других причалов Северной столицы: «Сенатская пристань» на Английской набережной, 2 и «Дворцовая пристань» на Дворцовой набережной, 36.

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