Похищал людей и требовал сотни тысяч долларов: В Петербурге задержали влиятельного «вора в законе» Юсифа Алиева

Юську Шамхорского задержали и отправили в СИЗО спустя 18 лет розыска. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на набережной Макарова задержали мужчину, который оказался «вором в законе». Ранее Юсиф Наруддин оглы Алиев - он же Юська Шамхорский - в августе 1994 года, будучи членом ОПГ похитил человека, запрятал в подвал, избивал и вымогал у родственников жертвы деньги, причем немалые – 182 тысячи долларов. К слову, это был далеко не весь его послужной список. 22 февраля 1995 года Алиев снова участвовал в вооруженном нападении и похищении другого человека, действуя по той же схеме – похищение ради выкупа. На этот раз банда требовала 150 тысяч долларов США. Все нападения происходили в Баку. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

- Алиев разыскивается за бандитизм, незаконное лишение свободы, разбой, незаконный оборот оружия. На территории России гражданин Азербайджана к уголовной ответственности не привлекался, - рассказали в пресс-службе городских судов. Кстати, в розыске Юська уже как 18 лет!

Однако, Василеостровский райсуд Петербурга избрал-таки меру пресечения в виде заключения под стражу с последующим решением вопроса об экстрадиции - то есть, передаче соседнему государству, где бандит устраивал беспредел. Сам мужчина возражал, заявив, что «ни от кого не прятался».

- Алиев находился на территории нашей страны незаконно. Постоянной регистрации на территории Петербурга и России не имеет, семьи и детей в России у него нет, официально не трудоустроен, - уточнили в пресс-службе судов.

Препятствий для выдачи Алиева компетентным органам Азербайджанской Республики не выявлено.

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