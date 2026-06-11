Без дождей и летнего тепла: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 11 июня

Температура воздуха в Северной столице днем составит +20...+22 градуса. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

11 июня Петербург окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. Это означает, что дождей в городе практически не будет. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозирует облачную погоду с прояснениями.

Температура воздуха в Северной столице днем составит +20...+22 градуса. В Ленинградской области будет немного жарче – около +20...+25 градусов. Показатели близки к климатической норме для этого времени года.

- Ветер восточный, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно падать и достигнет 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы, - написал Леус в своем telegram-канале.

В пятницу, 12 июня, существенных осадков также не ожидается. Ночью температура опустится до +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.

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