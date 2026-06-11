В Ленобласти детей и взрослых учат навыкам, которые спасают жизнь. Фото: Ирина Скворцова.

У каждого поколения свои особенности. Современные дети виртуозно управляются с гаджетами, знают сотни приложений и легко находят общий язык с искусственным интеллектом. Но окружающий мир, вопреки иллюзиям, не становится безопаснее. Заблудиться в лесу, не суметь развести костёр, растеряться в нестандартной ситуации - риски никуда не делись. Просто сейчас к ним добавилась ещё и тотальная неготовность.

- Как бы ни шутили над молодежью, но это наше будущее. Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей и тем более детей вели активный образ жизни, хорошо себя чувствовали и сохраняли активное долголетие смолоду. А еще были готовы к любым жизненным ситуациям, которые могут встретиться на их пути, - говорит мастер спорта по биатлону, педагог, учредитель автономной некоммерческой организации «Активные люди» Виктория Корчагина.

Виктория вместе с мужем, тоже мастером спорта, и местными активистами, решили не просто наблюдать за ситуацией, а попытаться ее изменить. Начинали с малого: провели первую «Зарницу» на местности для детей Мельниковского поселения Приозерского района Ленобласти - настоящую, «как раньше», с бегом по лесу, станциями, заданиями. Место само подсказало направление. Рядом находятся развалины Тиверского городища, памятник федерального значения, древняя крепость на реке Вуокса, где новгородцы и шведы веками защищали границы.

Идея получила поддержку и проект «Тиверская застава: сохраняем историю вместе» выиграл грант губернатора Ленинградской области. Масштабы выросли: и командная игра на местности, стала кульминацией большого проекта, посвященного сохранению исторической памяти и формированию локальной идентичности у жителей Мельниковского СП.

Командная игра «Тиверская застава». Фото: Ирина Скворцова.

Партнерами проекта, специалистами музея-крепости «Корела» для обучающихся школы были проведены лекции и интерактивные беседы, которые расширили знания и представления детей об истории родного края, на примере Тиверского городка, как одного из первых русских поселений на Карельском перешейке, относящегося к 14 веку. Педагогом-художником организованы и проведены мастер-классы по изготовлению сувениров, в которых приняли участие дети с 5 лет. Также все желающие могли попробовать свои силы в метании копья, стрельбе из лука и пневматического оружия. А на командную игру «Тиверская застава», приуроченную к Дню Победы, приехали команды из Гатчины, Кировска, Выборга, Ломоносовского района - всего 21 команда, более 100 участников.

Игроков ждали самые разные испытания: полоса препятствий, стрельба из лука и пневматической винтовки, метание копья, ножей и гранат на точность, сборка-разборка автомата Калашникова, доврачебная помощь, установка палатки, ориентирование на местности, передача сигналов семафорной азбукой и даже управление БПЛА на симуляторе - всего 18 этапов.

Игроков ждали самые разные испытания. Фото: Ирина Скворцова.

За всеми этими испытаниями стоит не просто спорт и патриотическое воспитание. Это конкретные навыки, которые могут спасти жизнь. Мы регулярно видим объявления о пропавших в лесу людях. Так вот если бы они обладали хотя бы половиной навыков, которым учат АНО «Активные люди», удачных исходов таких поисков было бы гораздо больше.

- К сожалению, современные дети часто находятся под гиперопекой и в чрезвычайных ситуациях теряются. Хотелось бы, чтобы в такие моменты вместо шока у них было понимание, как себя вести и что делать, - добавляет Виктория Корчагина, – мы приглашаем всех желающих к себе на «Тиверскую заставу», попробовать испытать себя.