Россиянка Мария Таякина, которая два года провела в рабстве в Мексике, вернулась в Петербург. Фото: t.me/consulmex

Петербурженка Мария Таякина, которая почти два года прожила в Мексике в трудовом рабстве, вернулась домой. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России. Мария отправилась в страну ацтеков в 2024 году – ее пригласили поработать менеджером в небольшом отеле. Внешне все казалось отлично: хороший коллектив, условия, а под рукой океан. Но спустя три месяца работы женщину уволили, ничего толком ей не заплатив. После этого она оказалась на улице без денег, документов и вещей. Она попыталась вернуться обратно в отель, но владелец бизнеса обманул ее и продал мафии.

Такой Марию нашли на улице - истощенной и больной. Фото: t.me/consulmex

Несколько месяцев женщина прожила в полуразрушенном здании с такими же «коллегами по несчастью». Она была разнорабочей, ее почти не кормили: Мария потеряла много зубов и похудела в два раза. Иногда ее избивали за непослушание. Временами она просто ночевала на улице и просила милостыню. Заявления в полицию ничем не помогли. К счастью, параллельно ее искали мать и сын из Петербурга, обратившиеся за помощью в консульство. Кроме того, на Марию наткнулась мексиканская семейная пара общественников - Оскар Артуро и Карла Алехандро. Они нашли ей жилье, сводили к врачам и сотрудничали с российскими дипломатами.

Петербурженке помог консул и пара из Мексики, которая приютила ее. Фото: t.me/consulmex

- Наконец, 5 июня Марии оформили все документы, необходимые для возвращения в Россию, - уточнили в консульском отделе Посольства России в Мексике. – 6 июня россиянкА, не скрывая слез радости, благополучно вылетела домой из аэропорта Мехико, попрощавшись с Оскаром и Карлой, который стали для нее родными. Еще раз благодарим всех российским соотечественникам и мексиканцев, не оставшихся в стороне в деле спасения российской гражданки.

Впереди у Марии долгое восстановление. По словам вице-президента Единого координационного центра Ивана Мельникова, в остальном с петербурженкой все хорошо, но ей предстоит реабилитация.

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