Очередь из желающих уехать из Эстонии скопилась на границе в Ивангороде 11 июня

При этом перед российским пунктом пропуска Ивангород очередей нет. Фото: СЗТУ

Большая очередь образовалась на эстонской стороне границы перед пунктом пропуска Нарва 1 в преддверии Дня России. Туристы стоят из-за того, что эстонские пограничники и таможенники медленно оформляют документы, рассказали в пресс-службе СЗТУ.

- При этом перед российским пунктом пропуска Ивангород очередей нет. Наша таможня готова к наплыву людей, - подчеркнули таможенники.

В праздничные дни 12-14 июня пассажиропоток через границу традиционно увеличивается. При большом скоплении граждан сотрудники предпримут все меры для устранения очередей. К работе привлекут дополнительных людей, при необходимости введут реверсивное движение.

Эстонская сторона пропускает пешеходов через Нарва 1 до 15 июня с 7 утра до 11 вечера по московскому времени. С 15 июня режим сократится: проход будет возможен только с 7 утра до 7 вечера.

Российский пункт пропуска Ивангород работает круглосуточно. Те, кто успеет пройти контроль у эстонцев, смогут попасть в Россию даже после закрытия Нарвы 1.