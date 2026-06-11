Студенты колледжей назвали «Газпром нефть» лучшей нефтяной компанией для работы

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Студенты средних профессиональных учебных заведений назвали «Газпром нефть» лучшим работодателем среди всех компаний нефтяного сектора. Таковы итоги опроса FutureToday, в котором приняли участие около двадцати тысяч респондентов из 681 колледжа и техникума. Большинство учащихся отметили, что при выборе места будущей работы они в первую очередь оценивают надежность компании, масштаб стоящих перед ней задач, атмосферу в коллективе и возможность сохранять баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Для подготовки кадров нефтегазовой отрасли «Газпром нефть» развивает собственную образовательную экосистему под названием «Лига колледжей». Компания взаимодействует с 24 учебными заведениями из девяти российских регионов, а также из Узбекистана. В рамках этого сотрудничества ведется обучение преподавателей, обновление образовательных программ, организация стажировок и производственных практик, а также оснащение лабораторий современным оборудованием. Каждый новый сотрудник «Газпром нефти» получает наставника из числа опытных коллег, который помогает адаптироваться в коллективе и разобраться в рабочих задачах. Молодые специалисты принимают участие в кейс-чемпионатах и профессиональных конференциях, проходят курсы повышения квалификации, а также занимаются спортом и волонтерскими проектами.

Ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев констатировал, что современная нефтегазовая отрасль нуждается в специалистах самых разных направлений, среди которых ученые, инженеры, представители рабочих и гуманитарных профессий.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

«Мы сотрудничаем с колледжами по более чем 20 направлениям: помогаем студентам получить профессиональные знания и первый практический опыт – и одновременно выстраиваем кадровый резерв для отрасли. Качество такой работы подтверждают не только рейтинги, но и то, что каждый год сотни выпускников выбирают "Газпром нефть"», - рассказал Илья Дементьев.

СПРАВКА «КП»

Рейтинг FutureToday представляет собой масштабное исследование российского рынка труда и карьерных предпочтений студентов. Этот инструмент позволяет определять самых востребованных работодателей в глазах молодых специалистов, а также выявлять их ключевые ожидания и потребности при трудоустройстве.