Как выбрать лучшего врача и не пожалеть об этом

Чтобы выбрать хорошего специалиста, нужно взвесить все за и против. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В медицине, как и в бизнесе, уже давно существует понятие «личный бренд». Одни врачи собирают многотысячные аудитории в соцсетях, другие десятилетиями работают без единого поста, а некоторые организации делают ставку на общее имя клиники. Пациент в итоге оказывается перед выбором: идти на приём к яркому блогеру или к скромному профессионалу? В дискуссионном клубе, который прошел в рамках проекта «Клиника года – 2026», врачи и руководители медицинских центров дали советы, которые помогут не потерять ни деньги, ни здоровье. А мы собрали их в практические рекомендации.

НЕ БРЕНД, А РЕЗУЛЬТАТ

Пациенты часто думают, что известный врач – это гарантия качества. Но эксперты единодушны: громкое имя редко возникает с нуля. Оно складывается из опыта, стабильности и умения брать на себя ответственность.

- Бренд не может возникнуть из ниоткуда одномоментно. Прежде всего это опыт, хорошие результаты и стабильность. Если доктор прыгает с места на место, у него не будет базы, не будет сработанности с коллективом. Только когда работаешь в одной команде долго, появляется та самая уверенность пациента в докторе, - считает врач акушер-гинеколог-репродуктолог, заведующий отделением Вспомогательных репродуктивных технологий Центра планирования семьи и репродукции», кандидат медицинских наук Роман Фунден.

Совет пациенту: обратите внимание, сколько лет врач работает в конкретном месте. Частая смена клиник – повод насторожиться.

РАБОТА В ТАНДЕМЕ

Один из главных выводов дискуссии – успешное лечение возможно только в тандеме. Врач тянет за собой пациента, но клиника предоставляет «рельсы»: оборудование, сервис, безопасность.

–Врач – это локомотив, который тащит пациента, а клиника – рельсы, по которым удобно ехать. Стабильное место работы, хороший коллектив, клиническое мышление и умение работать с осложнениями – вот из чего формируется личный бренд. И в первую очередь это работает через сарафанное радио: помогли одному, он рассказал другому, – говорит врач стоматолог-хирург, ортопед, терапевт стоматологической клиники «Фабрика улыбок» Артем Мугдиев.

Бывает, что пациент сам до конца не понимает, какой специалист ему нужен, и тут на помощь приходит грамотный сервис.

– У нас есть координаторы лечения, которые понимают, какой врач нужен конкретному пациенту. Менеджеры – немного психологи. Развивать личный бренд без помощи клиники очень сложно. Нас рекламируют, направляют, ротируют. И когда пациент приходит, он уже доверяет не только имени врача, но и всей системе.Главное, чтобы и клиника, и специалисты шли в одном направлении, чтобы это не противоречило правилам клиники, – добавляет врач-стоматолог, хирург-имплантолог, главный врач филиала «Фактор улыбки» Александр Захаров.

Совет пациенту: ищите не просто «звезду», а место, где есть и современное оснащение, и система разбора сложных случаев. Оцените, могут ли вам помочь не только на приёме, но и до него – грамотно направить, подобрать специалиста под вашу задачу.

РЕАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНОСТЬ И РАСКРУТКА

Ещё 5–7 лет назад, когда был бум соцсетей и доктора красиво рассказывали о лечении, выкладывал картинки, делали ролики, люди жадно ловили эти «лёгкие знания». Информации было мало, поэтому работало всё, что откликается. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

– Люди пресытились, наобщались и столкнулись с некомпетентностью. Многие приходят на прием и перепроверяют информацию и назначения звезд из интернета, хотят настоящей экспертности. Сегодня пациенты выбирают не только врача, но и учреждение. В ход идут агрегаторы, соцсети и даже искусственный интеллект. Нейросеть анализирует всю базу: доктор, клиника, запрос, рейтинг, а пациент делает выбор, – приводит пример главный врач Немецкой семейной клиники Ульяна Мительглик.

Соцсетиостаются мощным инструментом, но количество подписчиков не равно качеству лечения. Красивого блога больше недостаточно. Доверие теперь зарабатывают не лайками, а результатами

–Для меня личный бренд – это история про доверие. Я концентрируюсь на качестве работы и результате, а не на построении имиджа. Считаю, что количество подписчиков не должно быть эквивалентом квалификации. Но без реализации в соцсетях сегодня сложно быть конкурентоспособным. Пациенты идут к тому, кому доверяют– неважно, врачу или клинике. В идеале это симбиоз: топ-врач плюс отличная клиника с оборудованием и сервисом, – добавляет офтальмохирург высшей категории клиники «Эксимер» Вячеслав Петров.

Совет пациенту: не верьте только красивой картинке в соцсетях. Проверяйте, где работает врач, есть ли у него юридический адрес, можно ли прийти на очную консультацию. Популярный блогер без привязки к конкретному месту – риск.

Эксперты «Комсомолки» обсудили «внутрянку» работы врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОСТОРОЖНО С КОНТЕНТОМ

Эксперты подняли неприятную тему: некоторые коллеги не используют принципы доказательной медицины, а сознательно выбирают шокирующий контент, чтобы набрать подписчиков и привлечь внимание. Это искажает представления пациентов о реальной медицине.

– Пациент может прийти на врача или на клинику, в зависимости от того, о ком у человека больше информации. Соцсети просто дополнительный инструмент, который повышает информированность населения и этим, к сожалению, пользуются. Если рассказывать о лечении, к примеру, онкологии,лекарствами, у человека срабатывает: «Таких много». Но если написать о каком-то чудо-средстве, аудитория растет. А аудитория – это монетизация, деньги, – говорит старший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, кандидат медицинских наук Елизавета Скородумова,

Совет пациенту: проверяйте информацию из соцсетей по независимым источникам. Ищите врачей, которые ссылаются на клинические рекомендации и доказательную медицину, а не на «уникальные методики».

ИМЯ КЛИНИКИ ВАЖНЕЕ

В некоторых случаях имеет смысл смотреть не на личную популярность врача, а на имя и бренд самой клиники. Особенно, если речь идет об «узких» направлениях, в которых реальная экспертиза часто сосредоточена не в имени отдельного врача-звезды, а в отлаженной годами работе конкретного центра.

–Мы с самого начала решили: никаких личных брендов. Обратившись к любому врачу, пациент получает одинаково качественное лечение сколиоза высоких степеней. 65% пациентов приходят к нам по направлению от других врачей. И если тот врач «распиарен»– он пришлёт больше людей. Но проблема в другом: ни один специалист, не работающий в нашей узкой области, не сможет правильно оценить правильность моделирования корсета, а это сегодня единственный доказательный метод лечения сколиоза высоких степеней. Поэтому нам важно распространение знаний, распространение грамотных методик лечения и для этого мы готовы больше говорить о наших врачах, – рассказала руководитель отдела развития протезно-ортопедического центра «Сколиолоджик» Софья Касвина.

Совет пациенту: при редком или сложном заболевании ищите не «звездного» врача, а профильный центр с командной работой. Иногда бренд клиники важнее личного имени.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

Человек устроен так, что он начинает поиск с негатива, а один гневный комментарий перевешивает десяток благодарных. В медицине этот механизм часто вводит в заблуждение. Тем более, что большинство жалоб вообще не связано с качеством лечения. Зачастую люди лояльно относятся к сложностям в лечении, но не прощают равнодушия. Как результат, хвалебные отзывы зачастую получают не суперпрофессионалы с десятками операций, а те, кто просто умеет общаться. Коммуникация выходит на первый план: как тебя встретили, выслушали, объяснили. Кстати, разные поколения жалуются на разное. Взрослые пациенты, выросшие в эпоху дефицита сервиса, требуют внимания в формате «ты мне обязан». А молодые люди от 10 до 25 лет ведут себя иначе: им нужны факты, цифры, честные объяснения. Они чётко отличают медийную раскрутку от реальной экспертизы: если специалист умеет только красиво говорить, но не может ответить на сложный вопрос по существу, они это мгновенно считывают.

Совет пациенту: читая отзывы, обращайте внимание не только на оценки, но и на то, как клиника реагирует на негатив. Если ответа нет, это молчаливое согласие с проблемой. Если реакция агрессивная или никакой – это звоночек. Если разбирают ситуацию конструктивно – признак взрослой работы.