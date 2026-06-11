Участковый и опер получили уголовку из-за того, что не завели дело против сталкера, который после этого убил стюардессу в Дубае

Девушка погибла от рук своего бывшего возлюбленного в отеле Дубая. Фото: Личная страница ВКонтакте

Стали известны подробности страшного убийства петербургской стюардессы, которую жестоко зарезал бывший возлюбленный в отеле Дубая. Трагедия произошла в конце декабря 2025 года, когда в номере гостиницы обнаружили изуродованное тело молодой девушки – тело Софии* (прим. редакции – имя изменено) было залито зеленкой, а темные волосы криво обстрижены. Всего на теле девушки тогда насчитали около 15 ударов ножом в жизненно важные органы. Виновного в убийстве 25-летней петербурженки – 41-летнего Даниила (прим. ред. – имя изменено) задержали уже в Петербурге. Мужчину отправили в СИЗО, и только спустя полгода выяснилось, что убитая несколько раз обращалась в полицию с заявлениями на своего бывшего сожителя. Правда, уголовное дело возбуждать правоохранители почему-то отказались.

- София с 2024 года обращалась в полицию с жалобами на физическое насилие со стороны Даниила. Несмотря на явные признаки преступлений, полицейские выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Это позволяло мужчине избежать наказания, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В результате девушку убили. Даже несмотря на попытку откупиться от бывшего ухажера – София отдала маньяку около миллиона рублей, но, к сожалению, это ее не спасло.

В отношении старшего участкового уполномоченного и оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело. Их подозревают в злоупотреблении служебных полномочий. Проще говоря, бездействии. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для сотрудников полиции. Расследование уголовных дел продолжается. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти также устанавливают обстоятельства, предшествующие убийству петербурженки на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

- На надлежащее исполнение служебных обязанностей проверяются два сотрудника одного из территориальных отделов полиции. Ранее они проводили проверку по заявлениям девушки о противоправных действиях мужчины. В результате разбирательства, в том числе будут изучены имеющиеся материалы, принятые решения по ним и оценки надзорных органов, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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