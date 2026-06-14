Что за вой на болотах? Это горожане снимают стресс. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как понять, что переработал и пора в отпуск? Если по дороге в офис тебя в автобусе сопровождают исключительно типажи из разряда кикомор и леших, если смех любимых коллег ранит ухо, как крик голодного козодоя, а стук пальцев по клавишам все равно что дятел долбит в темечко, поздравляю, ты дошел до точки и самое время собирать котомку. В последние пару лет придумали много способов убежать из города и перезагрузиться, не покидая родной страны: избинг (жизнь в деревенском доме), монастыринг (отпуск в монастыре), а теперь вот... болотинг. Корреспондент «КП-Петербург» решил проверить, какой эффект на утомленного урбанизацией горожанина произведет единение с природой среди топей и комаров.

Дышите глубже, но опасайтесь багульника

- Нам в Петербурге страшно повезло: в поисках болота далеко ехать не надо - мы единственный мегаполис мира, в черте которого есть такое большое болото, - говорит мой проводник, биолог, автор проекта «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Мы едем на Сестрорецкое болото. В выходные здесь народу, как на Невском проспекте. Не протолкнуться. Однако вечер буднего дня обещает тишину и вожделенное безлюдье. Особой подготовки для двухчасовой экспедиции не требуется, даже резиновые сапоги тут будут считаться пижонством: по болоту проложена гать - иди себе среди мхов аки посуху и ни о чем не думай.

По болоту водят экскурсии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Болото - это ключевая экосистема планеты, - говорит биолог. - Все говорят: «Лес - легкие города». Ерунда! Болота настоящие легкие: они связывают углекислый газ в десять раз эффективнее, от них кислорода больше. Тут всегда дышится лучше.

Иду и стараюсь вдыхать поглубже, как сомелье катает по языку каплю вина, чтобы поймать древесные ноты и ягодные акценты. Где он там, этот дополнительный кислород с нотками мха?

- А вот это багульник, - биолог показывает на куст высотой не выше колена, срывает с него пару листов и растирает в руке. Пахнет как нишевый парфюм - еловой смолой, смешанной с цветами.

Здесь можно встретить удивительные растения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Тот самый, знаменитый, который красиво цветет на Дальнем Востоке?

- Тот самый, но другой, - говорит Глазков. - Там он розовый, а у нашего цветки белые. Растение коварное: в жаркое лето может выделять дурманящие масла - если надышаться, голова заболит.

Тут я на всякий случай задержал дыхание возле вероломного багульника.

- Болото - это самый уязвимый ландшафт, - распаляется мой спутник. - В Финляндии проводят болотный футбол - после него территория не восстановится никогда. А у нас квадроциклисты покоя не дают. Один раз проехал - считай, уничтожил: колея будет лет пятьдесят зарастать. В СССР был тренд на осушение болот. До 70-х годов активно добывали торф, потом территорию осушали. Как итог - пожары. Сухие торфяники даже зимой не потушить, и они отдают весь углерод, который так активно запасали. Если увидишь дым из-под земли, туда не ходи ни в коем случае: под землей может быть выгоревшая пустота - если туда провалишься, верная гибель.

Павел Глазков рекомендует брать с собой бинокль. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Растения-хищники и медведи-вегетарианцы

За разговором об инфернальном ужасе, который таят в себе болота, доходим до края леса. И вот он пейзаж, ради которого стоит рисковать: зеленый ковер из мха с узором из белых пятен. Где-то на заднем плане сиротливо доминирует над ландшафтом небоскреб «Лахта Центра». Простор такой, что можно кричать во все голосовые связки, никто не услышит. Говорят, ранним утром тут можно увидеть журавлей.

- А это что за болезные одуванчики? - тыкаю на белые цветки, напоминающие растрепанный комок ваты.

- Это пушица влагалищная, - объясняет биолог. - И это не цветы, а семена. Действительно, как и у одуванчика, пушистые волоски разносит ветром. Полезное, между прочим, растение: оно вытягивает влагу, поэтому вокруг него образуются кочки. Еще им активно питаются гуси и другие птицы. Вот мы сейчас гуляем, а вокруг сотни гнезд, просто птицы затаились и сидят тихо на яйцах. А вон там - росянка. Это растение-хищник, ему фотосинтез не нужен. Сядет муха, - растение ее поймает и переварит.

- Где? Не вижу…

- Да вон, светлый кружок справа от кустика - это, кстати, карликовая береза, ей лет пятьдесят, - говорит биолог.

Растение-хищник разглядеть не просто. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кровожадный хищник оказался размером с горошину - сразу и не заметишь. Чтобы рассмотреть поближе, пришлось отбросить городские приличия и припасть к самому мшистому подбрюшью болота.

- Хищник, говоришь, - поднимаюсь на ноги, отряхивая с себя ошметки сфагнума. - Может, и медведи есть?

- Есть! Вернее, заходят иногда - все-таки тут садоводство рядом, станция, шумно, но в сезон клюквы устоять не могут - приходят полакомиться, - объяснил биолог.

Упал в болото, не суетись

- Сестрорецкое болото появилось 10 тысяч лет назад, а до этого здесь был двухкилометровый слой льда. Ледник растаял и оставил нам топь, - рассказывает Павел Глазков.

- А если сюда прыгнуть, засосет? - прерываю рассказа об истории места.

- Тут максимум полметра глубины - это верховое болото. Куда опаснее низинное, - переключается биолог. - Оно образуется на месте водоема, и под слоем мха - пропасть из вязкой массы. Вот туда засосет.

- А как спасаться?

- Главный принцип - не суетиться, - говорит эксперт, и я ему верю. Однажды биолог вышел живым из схватки с глухарем, обезумевшим от тестостерона. - Когда ты дергаешься и пытаешься раздвинуть от себя трясину, только ускоряешь процесс. Лучшая стратегия - упасть на живот или спину. Если есть куртка - подстелить ее под себя и медленно вытаскивать себя из жижи. Если есть возможность - ухватиться за кустик, а лучше иметь при себе палку - с ней выбраться будет проще.

На этой оптимистической ноте мы дошли до кромки болота. Вернуться в сухой и безопасный лес оказалось чертовски приятно.

Болота ценят за простор и тишину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Что взять на болото:

- Сапоги или удобную обувь, если по болоту проложен настил.

- Репеллент - клещей на болоте нет, а вот комаров с избытком.

- Бинокль, чтобы рассмотреть птиц, не причиняя им беспокойства.

- Палку на всякий случай.

- Термос и перекус.

А ЧТО ЕЩЕ

ТРИ ЖИВОПИСНЫХ МАРШРУТА

«Тропа Сусанина» в Костромской области. Она повторяет маршрут легендарного героя, который завел польских интервентов в непроходимые топи в годы смуты.

«Тропа Паустовского» - это не одна тропа, а целая сеть маршрутов по национальному парку «Мещерский» в Рязанской области. Здесь можно не только быть наедине с природой, но и увидеть исторические и литературные места, описанные писателем.

Васюганские болота - болотинг на максималках. Это самая крупная болотная система в мире, которая расположена в нескольких регионах России, - Томской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях. Туристы посещают болото через Васюганский заповедник в Новосибирской области. Здесь все по-настоящему - медведи, гнус и никакой цивилизации на сотни километров.

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