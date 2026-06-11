Главные мосты окрасятся в цвета российского триколора в честь Дня России

В этом году празднование Дня России совпадает с подготовкой к выпускному балу. Фото: https://t.me/smolnypress

В День России, 12 июня, Петербург преобразится и заиграет новыми красками. В честь этого государственного праздника в городе будет организована праздничная подсветка известных архитектурных объектов. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут подсвечены цветами российского флага. Но это еще не все: на фоне вечернего города загорятся факелы Ростральных колонн, добавляя торжественности и величия.

- День России - один из главных государственных праздников. Он объединяет нас и всех жителей нашей страны, символизирует единство народа, преемственность поколений и исторических традиций. Праздничная подсветка подчеркнет важность этой даты, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Кроме того, губернатор отметил, что в этом году празднование Дня России совпадает с подготовкой к выпускному балу. По словам губернатора, это придает празднику особую атмосферу и подчёркивает важность момента, ведь будущее страны в руках молодых людей, которые стремятся к новым достижениям.

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