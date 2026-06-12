Известные музыканты попали в ДТП с электричкой вечером 11 июня. Фото: ВКонтакте

Выдающийся советский и российский композитор, заслуженный работник культуры Владимир Сапожников и лектор-музыковед Лариса Воронцовская погибли после столкновения с электричкой в поселке Лисий Нос.

Причиной ДТП оказался выезд на красный свет

ДТП произошло поздним вечером 11 июня. По предварительным данным, как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, их легковушка выехала на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. За рулем была 74-летняя Лариса Воронцовская.

От полученных травм Владимир скончался на месте, ему был 81 год. Спутница известного композитора умерла в больнице.

- Женщина скончалась в реанимационном отделении больницы в Сестрорецке сегодня около трех часов ночи, - пишет 78.ru со ссылкой на источники. – Врачи до последнего боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- Телефоны Ларисы и Владимира недоступны со вчерашнего дня. Мы звоним, но без толку. Если это правда, боже, какая потеря... - сообщили КП-Петербург коллеги артистов.

Лариса Воронцовская постоянно выступала со своими лекциями. Фото: соцсети

Фото с места аварии показала прокуратура

Фото с места ужасной аварии показала Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Судя по снимкам, кроме светофора на месте есть и предупреждающие знаки.

Трагедия произошла здесь. Фото: Санкт-Петербургская транспортная прокуратура

Главные факты из биографии Владимира Сапожникова и Ларисы Воронцовской

Лариса Воронцовская, заслуженный работник культуры РФ, была выпускницей теоретико-композиторского факультета Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, с 1980 года работала лектором-музыковедом в «Петербург-концерте» (ранее - Ленконцерт).

- Она была совершенно гениальным музыковедом. Когда Лариса читала лекции перед концертом, эти лекции были ничуть не менее интересные, чем сам концерт. Это огромная потеря. В этой профессии и так мало людей, жаль, что уходят те, кто владеют ей так глубоко, - говорит знакомая Ларисы Ольга.

Знаменитый Владимир Сапожников написал за свою жизнь шесть симфоний, а также ряд симфонических поэм и инструментальных концертов, в последнее время работал в Союзе композиторов Санкт-Петербурга и возглавлял детскую музыкальную секцию, а также часто выступал как художественный руководитель фестивалей и член жюри музыкальных конкурсов.

Владимир Сапожников (в центре) часто был в жюри различных музыкальных конкурсов. Фото: соцсети

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