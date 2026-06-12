Раскрыта последняя воля Людмилы Чурсиной: Актриса обратилась к коллегам и близким, когда чувствовала скорую смерть

Раскрыта последняя воля Людмилы Чурсиной - она хотела, чтобы ее похоронили без почестей. Фото: Людмила Чурсина в фильме «Любовь Яровая» (1970), кадр из кинокартины

В День России в Петербурге прощаются и хоронят известную советскую актрису Людмилу Чурсину, известную по ролям в «Донской повести», «Угрюм-реке», «Журавушке» и «Олесе». У артистки не было своих детей, она называла своих племянников внуками, безумно любила их и говорила, что работает ради них. На прощании с Людмилой Алексеевной была озвучена ее последняя воля перед смертью. Напомним, она тяжело болела и просила, чтобы коллеги и близкие похоронили ее рядом с сестрой в Сестрорецке и, что самое интересное, без каких-либо почестей.

Коллеги и близкие сказали много добрых слов в память об артистке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Людмила считала Петербург родным городом (она много лет отдала работе в «Ленфильме». – Прим.ред.). Это было ее желание – покоиться в Северной столице, - подтвердила КП-Петербург директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова. – Последние годы она служила в театре Российской армии, поэтому, конечно, у них принято прощаться со своими с почестями: и караул, и салют. Но она просила, чтобы с ней простились без почестей. Хотя, конечно, - провожать ее все равно будут серьезно, все-таки порядок есть порядок.

Актрису отпевали в Спасо-Преображенском соборе в Северной столице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, проститься с артисткой в Спасо-Преображенский собор в Петербурге пришло около 200 человек: первые лица города (в том числе губернатор Александр Беглов), а также коллеги, близкие и поклонники актрисы. Самый большой венок в память об артистке прислали от президента России Владимира Путина.

С актрисой простились в Петербурге, а похоронят в Сестрорецке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Справка «КП»

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в медсанбате в деревне Псковской области во время эвакуации ее матери. Отец будущей актрисы был военным. Поэтому семья часто переезжала, в том числе на Камчатку. В 1959 Людмила Алексеевна окончила школу, причем с золотой медалью и за компанию с подругой поступила в театральное училище Щукина. Без трудностей не обходилось:

- Я была чисто периферийной девочкой с вечно холодными руками, - вспоминала Чурсина. – У меня сохранялся кавказский акцент и мне поставили условие, чтобы я исправилась. В итоге окончила институт с красным дипломом.

В 1963 году будущая звезда устроилась на службу в Театр имени Вахтангова. А за два года до этого дебютировала в кино в роли швеи в картине «Две жизни». Ее первая серьезная роль – «Донская повесть», где с ней играл Евгений Леонов. Следующие годы ее жизни были тесно связаны с «Ленфильмом». Многие россияне могут помнить Чурсину по роли в «Угрюм-реке». В итоге она снялась в боле чем 100 фильмах, а последние годы играла в театре Российской армии в Москве.

Была трижды замужем: за режиссером «Полосатого рейса» Владимиром Фетиным, ученым-океанологом Владимиром Залитисом и дипломатом Игорем Андроповым. «Все мои браки распадались из-за отсутствия надежности и любви», - признавалась Людмила Алексеевна.

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