Умер Андрей Савин, заслуженный врач России, ученый и педагог из Петербурга

Выдающийся оториноларинголог скончался на 68-м году жизни. Фото: Комздрав

В Петербурге скончался заслуженный врач РФ, ученый и педагог, заведующий отделением оториноларингологии Мариинской больницы Андрей Николаевич Савин. Медицинское и научное сообщество понесло тяжелую утрату. Выдающийся оториноларинголог скончался совершенно внезапно – прямо на рабочем месте. Ему было 67 лет. О смерти сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

- Он ушел, оставаясь верным своему призванию до последнего мгновения. Мариинская больница потеряла одного из своих столпов, - говорится в посте в соцсетях Комздрава. - Он не просто лечил - он возвращал надежду. Пациенты приезжали к нему со всей страны, доверяя самое ценное - здоровье и жизнь. А он находил выход даже в самых сложных и, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Отделение Савин возглавлял с 2002 года, превратив его в «центр высочайшего профессионализма, инновационных подходов и подлинной врачебной этики». Кроме того, он, как настоящий учитель, воспитал целое поколение талантливых врачей-оториноларингологов.

- Его присутствие в больнице было опорой для коллег, утешением для пациентов, ориентиром для молодых врачей. Скорбим вместе с семьей, близкими и коллегами.

Причины смерти выдающегося врача в Комздраве не раскрывают.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max