Попал в клещ-лист: В каких районах Петербурга больше всего опасных паразитов и пытается ли город с ними бороться

Узнали, борются ли в городе с клещами, которых стало слишком много. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клещи не сдаются. За неделю с 4 по 10 июня из-за укусов этих паразитов за помощью к медикам в регионе обратилось 1 039 человек (17,9% из них – это дети). Это почти на 600 меньше, чем неделей ранее, но все же по численности может сравниться с небольшой деревней.

Самыми «кусачими» районами в Петербурге оказались Курортный (18,9%), Выборгский (14,2%), Приморский и Московский (10,4%), а в Ленобласти - Тихвинский (15%), Всеволожский (12,8%), Приозерский (10,6%), сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу Петербургу и Ленинградской области.

При этом больше всегда паразиты активничали как раз в области - оттуда 75,6 процента укушенных. В Петербурге всего 10,6 процента (остальное – за пределами региона), но и этот показатель тревожит.

- Еще лет десять назад такого засилья клещей в городе не было, - возмущаются читатели «КП-Петербург». - Откуда их сейчас столько?

По сравнению с предыдущей отчетной неделей укушенных стало меньше. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Откуда - из той же Ленобласти. Как ранее объяснял нам биолог Павел Глазков, клещи приезжают в город на… животных. Питомец погулял где-то на даче, подцепил на шерсть клеща и приехал потом с ним в городской парк. Зацепившись за шерсть, опасный «мигрант» может жить так до недели. И вот в этом случае крайне важна будет своевременная (акарицидная) обработка городских территорий от клещей. Это не панацея, отмечает биолог, но численность паразитов снижается в разы.

Правда, сплошная обработка всех территорий зеленых насаждений «нецелесообразна и повлечет неэффективное расходование средств городского бюджета», отмечают в Комитете по благоустройству. Тогда где в городе обрабатывают и кто за это отвечает?

- Осуществление мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения является задачей районных администраций, - настаивают в Комитете по благоустройству, дескать, они отвечают только за зелень в парках, но никак не за «живность» в них. - Перечень территорий с высоким риском заражения населения клещевым энцефалитом (именно он поражает головной и спинной мозг и смертельно опасен. - Прим. ред.) определяется на основании экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии, а план обработки формируется Роспотребнадзором.

Так, например, в администрациях Калининского и Петроградского районов, где находятся большие парки вроде Приморского, ЦПКиО имени Кирова, Пискаревки и других, нам сообщили, что акарицидные обработки не проводились в этом году - районы не включены в список неблагополучных по клещевому энцефалиту.

А вот в Выборгском районе, который попал в клещ-лист по количеству укушенных, обработки проводились. После проведения энтамологического обследования в адресную программу вошла лесополоса вдоль Парашютной улицы от дороги на Каменку до поворота к заводу «Ниссан», также в соответствии с санитарными правилами проводится обработка от клещей летней дачи ГБОУ «Детский сад № 103» в поселке Комарово.

Не расслабляйтесь: эти паразиты будут активничать вплоть до октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Важно

Эпидемический сезон клещевого вирусного энцефалита длится с апреля по октябрь с весенне-летним пиком заболеваемости во время наибольшей активности перезимовавших клещей.

Цифры

Более 85 тысяч жителей Петербурга привились против клещевого энцефалита,

еще 49 тысяч - в Ленобласти

* по информации Роспотребнадзора

От комаров тоже немало проблем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В тему

Пляжи обрабатывают от комаров

Пытаются бороться в Петербурге с комарами и мошками. Ежегодно в районах производятся работы по обработке анофелогенных и аэдогенных водоемов - мест обитания и размножения кровососов. Так, например, в Калининском районе обработали уже Северомуринский ручей, пруды возле Учительской улицы, 13, и проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш, а также канавы в Пискаревском лесопарке, у болота возле спортивного комплекса «Зенит» (заболоченность) и по другим адресам - всего 12,04 гектара.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max