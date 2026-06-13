«Водоканал» предупредил о возможных подтоплениях улиц 13 июня из-за ливней

73 бригады "Водоканала" готовы к ливням в Петербурге 13 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ливни могут залить Петербург в субботу, 13 июня. Об этом предупредили в пресс-службе «Водоканала». На предприятии ожидают, что в городе за сутки выпадет около 10 миллиметров осадков, а в отдельных районах – все 18 мм. Не исключено, что будут возникать подтопления на некоторых проблемных улицах, но это логично, поскольку канализация не рассчитана на такой объем воды в моменте.

- Система водоотведения города исправна и подготовлена к приему дождей, - отмечают в «Водоканале». – На улицах могут появиться временные скопления воды, но в течение непродолжительного времени вода полностью уйдет в канализацию.

В Петербурге будут дежурить 73 аварийные бригады предприятия. На особый контроль взяли улицы возле крупных перекрестков, школ, больниц, детсадов, остановок общественного транспорта, станций метро и других важных соцобъектов.

Пожаловаться на подтопления можно по телефонам 004 и 576-14-83. Звонки должны обрабатывать круглосуточно.

Добавим, что жара на время ушла из Петербурга. 13 июня в городе воздух прогреется в лучшем случае до +19 градусов по Цельсию. В воскресенье, 14-го числа, будет чуть теплее.

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