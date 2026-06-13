Бросился в ледяную реку: Школьнику из Тосно вручили знак «Горячее сердце» за помощь тонущему 6-летнему ребенку

Школьника из Тосно наградили знаком "Горячее сердце". Фото: Александр Дрозденко

15-летний подросток из Тосно Георгий Саматов получил нагрудный знак «Горячее сердце» за то, что кинулся на помощь тонущему в ледяной реке 6-летнему мальчику. Награду подростку вручал лично Александр Дрозденко. Губернатор Ленобласти напомнил, что парень ни минуты не колебался, когда увидел, как ребенок провалился под лед и его стало уносить течением. Юноша побежал к скользкому берегу и смог ухватить парнишку за руку.

- Не удержавшись, Георгий сам упал в ледяную воду и поплыл с мальчиком по течению, пытаясь зацепиться за что-либо. Пальцы школьника окоченели и не слушались, и он физически не смог больше удерживать тонущего ребенка. К сожалению, мальчика не удалось спасти, но решительные действия Георгия оценили сотрудники МЧС, - говорится в почетной книге «Горячее сердце» о героизме подростка.

Парень решил, что будет спасателем. Фото: Александр Дрозденко

В общении с губернатором Георгий признался, что в будущем хочет стать спасателем МЧС.

- Я пообещал семье всячески поддержать начинания парни, потому что такие как он и определяют, что будет с Ленобластью, - добавил Дрозденко.

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