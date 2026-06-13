«Жарили шашлыки и отвлеклись»: Семья из Петербурга потеряла 7-летнего сына на островке на Ладожском озере

Водолазы ищут 7-летнего ребенка, который мог упасть со скалы и утонуть на островах Есусаарет на Ладожском озере. Фото: vk.com/spb_trips

Водолазы выехали на поиски семилетнего мальчика, который отдыхал с родителями на небольших островках под названием Есусаарет на Ладожском озере. Семья из Петербурга потеряла ребенка из виду вечером в пятницу, 12 июня. Подробности происшествия «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Карелия.

- Семья на лодке добралась до небольшого острова, размером около 50 метров. Отдыхали, родители жарили шашлыки и отвлеклись. Спустя время они обнаружили, что мальчик пропал. Ведутся поисково-спасательные работы, - рассказали «КП-Петербург» в полиции.

Сорваться вниз на этих каменных островках несложно. Фото: vk.com/id520546 / Ольга Шевчук

Предварительно, спрятаться на островке попросту негде (там только небольшая часовня да с десяток деревьев), поэтому основная версия – ребенок упал в воду и утонул.

- Мать предполагает, что ребенок мог сорваться со скалы, - уточнили редакции в Карельской поисково-спасательной службе. – Водолазы едут на место для поисков.

«КП-Петербург» будет следить за ходом работ спасателей. По факту ЧП СУ СКР по Республике Карелия проводит проверку.

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