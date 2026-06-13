Чартерные рейсы между Петербургом и Шри-Ланкой запустят к декабрю 2026 года

Улететь из Петербурга на Шри-Ланку можно будет зимой. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чартеры между Петербургом и Шри-Ланкой могут запустить к декабрю 2026 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел островного государства Рувана Рарасингхе. Напомним, прямых рейсов между Северной столицей и тропическим курортом нет, добраться до туда можно только, например, через пересадку в Стамбуле или Абу-Даби, но такое приключение займет от полутора до двух суток, да и влетит в копеечку. Однако к зиме ситуация должна исправиться.

- Наша страна страдает из-за отсутствия удобного авиасообщения, - признал заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки. – Поэтому мы делаем все возможное, чтобы расширить географию полетов. Надеемся возобновить прямые полеты Sri Lankan Airlines в Москву. Ищем другие компании, которые смогут сделать удобные стыковочные рейсы. В зимний сезон планируем запустить чартеры из Петербурга и Екатеринбурга.

А Москве повезет еще раньше – прямые рейсы на Шри-Ланку возобновят в начале октября 2026 года.

Ранее «КП-Петербург» писала, что Пулково перешел на летнее расписание и открыл 111 направлений.

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