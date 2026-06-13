«Неудобно села и терпела»: Путешественница из Петербурга ослепла после безобидного массажа ног во Вьетнаме

Петербурженка на время ослепла после массажа во Вьетнаме. Фото: t.me/edgeofgeography

Безобидный массаж ног во Вьетнаме обернулся слепотой для туристки из Петербурга Дарьи Паясь. 27-летняя девушка ведет блог о путешествиях и рассказывает, как можно сэкономить на авиаперелетах. В конце 2025 года, устав бродить по Вьетнаму, она остановилась в уличном массажном салоне, села в плетеное кресло и откинулась назад во время процедуры. Но вместо расслабления случился кошмар.

- Я сидела с маской на глазах, запрокинула голову и не сразу поняла, что теряется зрение, - рассказала «КП-Петербург» Дарья. – Было неудобно, шея затекла, но я терпела. Когда массаж закончили, я видела перед собой лишь размытые силуэты и яркие пятна света. Долго не могла вызвать такси, пока не стало чуть лучше. Как мне потом объяснил окулист, видимо, я сильно уперлась затылком в спинку кресла, что пережала сосуды. Шея перенапряглась, кровь перестала нормально поступать к глазам.

Дарья путешествует не первый год, но такой опасной для здоровья ситуации у нее еще не случалось. Фото: t.me/edgeofgeography

К массажистам у туристки нет претензий. Девушка признает, что она сама оказалась заложницей неправильно выбранной позы.

- Я иногда старалась менять положение головы и не сидела совсем уж неподвижно в течение часа. Но все равно такой эффект получился. Старалась не обращать внимание на дискомфорт, потому что думала, что вряд ли в массажном салоне, где все сделано для моего комфорта, что-то может пойти не так, - объяснила редакции путешественница.

Туристка советует обращаться в массажные салоны с лицензией, а не к уличным зазывалам. Фото: t.me/edgeofgeography

Теперь Дарья носит очки и линзы. Ее зрение ухудшилось с -1,5 до -2 и -2,25. Кроме того, на левом глазу усилился астигматизм.

- В обычное время хожу в очках, на тренировках или в других активностях надеваю линзы. Сейчас я больше слежу за положением своего тела, например, купила удобный стул домой, сплю на спине. И чаще занимаюсь спортом, чтобы улучшить кровоток!

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