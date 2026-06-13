14 подростков доставили в полицию в Петербурге за опасную сходку на питбайках. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Пошуметь решила группа подростков-питбайкеров поздним вечером в День России в Красногвардейском районе. Они собрались возле одного из складов, чтобы попрактиковаться в опасных трюках. На несущихся по дорогам школьников пожаловались местные жители. Инспекторы ГАИ при поддержке спецполка полиции оперативно выдвинулись в рейд. «Урожай» был солидный.

- 14 подростков доставили в отдел полиции Красногвардейского района, в отношении их родителей составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию (им грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. – Прим.ред.). Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Питбайкеров-подростков доставили в полицию в Петербурге за опасную сходку

С байками пришлось расстаться. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Кроме подростков там были и те, кому немногим за 18 лет. Полицейские выяснили, что минимум 12 водителей управляли байками без прав, а одного из них раньше и вовсе лишали удостоверения. Теперь в отношении него возбудят уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, а это в худшем для него случае обернется двумя годами колонии. На этом список нарушений не заканчивается.

- У одного из мотоциклистов обнаружили страйкбольное оружие. В результате проверки правоохранители изъяли 28 единиц мототехники, 15 из них отправили на спецстоянку из-за подозрений в изменении госномера, - уточнили в полиции.

Такой интересный набор оружия нашли в тюнингованной машине одного из участников сходки. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

И, вдобавок, в поле зрения инспекторов попал организатор этой шумной вечеринки. На него составили административку за мелкое хулиганство, также в отношении него хотят возбудить уголовное дело по второй части статьи 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в опасные действия». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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