Смольный обеспечит туристов бумажными картами на случай сбоя Интернета

В Петербурге раздают бумажные карты туристам на случай сбоя мобильного Интернета. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга придумали, как помочь туристам и туристическим организациям в городе на случай сбоя мобильного Интернета во время возможных атак украинских БПЛА. В интервью ТАСС губернатор Александр Беглов рассказал, что, в частности, при перебоях Сети гостям Северной столицы выдают бумажные карты. Необходимые туристам консультации оказывают в павильонах Городского туристско-информационного бюро.

- Там можно узнать о графике работы общественного транспорта, получить бумажные карты и путеводители. Сотрудники бюро могут помочь просто сориентировать в городе. Кроме того, работники мобильной информационной службы Ask Me тоже раздают карты и отвечают на все интересующие граждан вопросы, - цитируют в информагентстве губернатора.

Также в городе работает контакт-центр, в который туристы могут позвонить с вопросами, его обязанности дублирует и чат-бот в MAX. В будущем туристический портал Visit Petersburg войдет в «белый список» Минцифры (куда, кстати, входит и «Комсомолка». – Прим.ред.), то есть доступ к нему будет даже при перебоях Интернета.

Наконец, в городе доступны точки бесплатного Wi-Fi: в парках, скверах, библиотеках, МФЦ и у вестибюлей метро. Полный список ранее публиковала «КП-Петербург» по ссылке.

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