В Петербурге нет дефицита бензина, заявили в комитете по энергетике. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге стабильная

В Петербурге нет дефицита бензина на АЗС. Об этом «КП-Петербург» сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В Смольном вышли с ответом на фоне жалоб автомобилистов на ограничения продажи топлива на заправках «Татнефти». Мониторинг ведется в круглосуточном режиме, заверили власти.

- По состоянию на 13 июня 2026 года, запасы автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на складах Петербурга имеются в достаточном количестве, с учетом поступлений топливной продукции извне, - сообщили в пресс-службе профильного комитета.

Сколько литров бензина можно купить в Санкт-Петербурге 13 и 14 июня 2026

В Смольном добавили, что не издавали никаких указаний, сколько именно литров бензина можно продавать в одни руки. То есть, если где-то и встречаются ограничения, то это частная инициатива.

Бензином в Ленинградской области обеспечены почти все

В соцсетях жители Ленинградской области не первый день сообщают о ряде ограничений на продажу топлива на некоторых АЗС. Однако у крупных поставщиков нет проблем с отгрузкой топлива. Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко, созвавший оперативное совещание с представителями сетевых компаний.

- Крупные поставщики, у которых проблем не наблюдается, обеспечивают 90 процентов автомобилистов региона. Перебоев с заправкой общественного транспорта не зафиксировано, маршруты работают по графику, - сказал глава области.

Где есть проблемы с топливом в Ленинградской области

Точечные сложности в 47 регионе с бензином есть, прежде всего, там, где чаще всего заправляются большегрузы - Кингисеппский район и Усть-Луга, - а также у частных владельцев автозаправок.

- Частники на биржевых скачках стоимости бензина сдаются первыми и могут выбрать тактику «закрыться и переждать». Именно с этим связаны отдельные сигналы от жителей насчет бензина в Ленобласти. Подчеркну: такие случаи не носят системного характера и не определяют общую ситуацию, - написал Александр Дрозденко в своих соцсетях.

Главам районов поручили лично отслеживать ситуацию с АЗС в Ленинградской области. Если выявится, что частники приостанавливают обслуживание потребителя и искусственно создают ажиотаж, то с ними будут «точечно разбираться». Ситуация находится на контроле комитета по экономике и компаний-операторов АЗС.

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