«Я хожу вся в проводах»: Врачи проверяют сердце Насти Ивлеевой после ее обращения в стационар

Настя Ивлеева прошла чекап в больнице, но медики проверяют ее сердце. Фото: t.me/ivleevacomvgorle

Настя Ивлеева легла в стационар престижной клиники для так называемого «чекапа» или, по-русски, на диспансеризацию. Обследование заняло несколько дней и закончилось успешно, поделилась известная телеведущая из Петербурга в своем Telegram-канале. Но без нюансов не обошлось: медики попросили Ивлееву вернуться после тестирования сердца.

- Мне прицепили «холдер», я хожу вся в проводах, чтобы проверить работу сердца в течение суток, в том числе во сне. В общем, чекап – вещь дорогая, но зависит от клиники. Но мне попались хорошие друзья, подарили обследование, - сказала Ивлеева.

Настя призналась, что с обследованием в больнице ей помогли друзья. Фото: t.me/ivleevacomvgorle

По словам телеведущей, в целом, у нее полный порядок со здоровьем, а врачи оценили подготовку ее организма на девять из десяти.

- По здоровью все хорошо, слава богу. Я переживала по-женски за железо, цинк, калий, магний и так далее. Удивительно, что я вообще ничего не пью из добавок, кроме рыбьего жира. Врач сказал, что у меня все в номере, хорошая золотая середина. Я рекомендую вам сходить и сдать анализы, потому что никто кроме медика вам не скажет, что с вами происходит. Никакие блогеры. Так что сходите в поликлинику и больницу. И прислушивайтесь к своему организму, - советует звезда.

Напомним, Настя Ивлеева по-прежнему находится в тени былой славы после отмены из-за скандальной полуголой вечеринке в клубе. Свободное время она посвящает отдыху, путешествиям и чтению книг. Недавно он вышла из бизнеса, производившего чипсы и энергетики, зато запустила фермерское шоу с мужем Филиппом Бегаком, которое выходило на YouTube.

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