«Адская боль и слезы от беспомощности»: Ольга Бузова рассказала о тяжелом восстановлении после операции

Накануне Бузову госпитализировали в московскую больницу. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам о тяжелом состоянии после перенесенной операции на колене. Артистка призналась, что пережила бессонную ночь из-за сильной боли и даже расплакалась.

По словам Бузовой, она проснулась около двух часов ночи после страшного сна, в котором на нее напали во время концерта.

- Сегодня была самая адовая ночь и боль. Проснулась в 1:56 от того, что мне снился кошмар. Потом уже не могла уснуть из-за боли в колене. Как будто с каждым днем сильнее болит, - поделилась артистка.

Певица рассказала о своем тяжелом восстановлении. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Певица рассказала, что операция была проведена 12 июня. Первые дни после вмешательства она практически не осознавала происходящее, а затем надеялась, что восстановление пойдет легче. Однако ночью состояние вновь ухудшилось.

- Мне делают уколы, естественно, но все равно болит. Я стараюсь себя не жалеть, настраиваюсь на быстрое восстановление, но слезы сами идут от боли и беспомощности, - призналась Бузова.

Артистка также призвала поклонников быть осторожнее и беречь себя. По ее словам, неприятность произошла уже после возвращения домой из длительной рабочей поездки по Латинской Америке.

- Полтора месяца провела в командировке в Латинской Америке, и ничего страшного не произошло, а беда меня настигла по прилете домой, - написала певица.

Несмотря на тяжелое самочувствие, Бузова старается сохранять оптимизм и благодарит поклонников за поддержку.

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