На станции метро «Каменка» начали готовить перекрытие будущей платформы

Строительство станции в Приморском районе Петербурга продолжается. телеграм-канал «Подземник».

В Приморском районе Петербурга продолжается строительство станции метро «Каменка» на Невско-Василеостровской линии. Сейчас специалисты разрабатывают грунт внутри ограждающей конструкции для сооружения верхней плиты покрытия станции.

«Каменка» станет частью участка метро от станции «Беговая» вместе со станцией «Богатырская». В будущем она также должна стать пересадочной на станцию «Шуваловский проспект» Фрунзенско-Приморской линии.

- Сейчас создается первая часть перекрытия - верхняя плита. В ней оставят технологические проемы для доступа на нижние уровни, - сообщает телеграм-канал «Подземник».

Строительство ведется по технологии top-down, которая предполагает возведение станции сверху вниз с поэтапным бетонированием перекрытий. Параллельно строители продолжают устройство «стены в грунте», возводят свайные колонны и сооружения тоннельной вентиляции.

Работы идут на двух площадках по обе стороны Комендантского проспекта. В дальнейшем их планируют объединить, для чего движение транспорта на этом участке организуют по временной объездной дороге.

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