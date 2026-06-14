Девятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП из пяти машин на КАД

На КАД столкнулись пять автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ и ЛО

Массовая авария произошла днем 14 июня на 41-м километре внешнего кольца КАД в Красногвардейском районе Петербурга. По предварительным данным, столкнулись сразу пять автомобилей.

Как сообщили в полиции, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции водителем автомобиля Volvo. После столкновения с «Ладой» произошла цепная авария с участием Mitsubishi, Nissan и Haval. Одна из машин была полностью смята, у остальных менее заметные повреждения.

Несколько человек пострадали в массовом ДТП на КАД. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ и ЛО

В аварии также пострадали несколько человек, которым потребовалась помощь медиков.

- По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин в возрасте 65 и 54 лет, а также девятилетняя девочка. Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

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