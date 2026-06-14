«Ему очень плохо»: Анастасия Волочкова приехала к разбитому инсультом отцу

Волочкова экстренно выехала к своему тяжелобольному отцу в Петербург. Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова экстренно выехала в Петербург к тяжелобольному отцу. Балерина сперва опубликовала фото из поезда по пути в Северную столицу, сообщив об ухудшении состояния родителя. Вместе со звездой навестить родственника отправились ее дочь Арианда и мать Тамара Антонова, с которыми у примы натянутые отношения.

- У меня сегодня знаменательный день! День семьи! Встреча в родном Питере. Папа (ему очень плохо). Мамочка. Доченька Ариадна. Давно не ездила в поездах, - написала Волочкова.

Позже Волочкова опубликовала фото с лежачим отцом.

Балерина опубликовала фото с прикованным к кровати отцом. Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Напомним, 78-летний Юрий Волочков чемпион СССР по настольному теннису и заслуженного тренера сборной России. Больше 18-лет он прикован к кровати. После двух инсультов правая сторона тела отца балерины парализовано. Он может передвигаться только на инвалидном кресле.

Поклонники в комментариях под постами Волочковой поддержали артистку и пожелали здоровья ее отцу.

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