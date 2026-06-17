Второй вестибюль станции метро "Приморская" в Петербурге откроют в 2037 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Васильевского острова придется еще 11 лет ждать второй вестибюль станции метро «Приморская». Стало известно, что новый выход откроют в 2037 году. Об этом сообщается в материалах по обоснованию проекта планировки территории. Напомним, строить второй вестибюль собрались возле домов №36 и №38 на улице Беринга. Здание будет двухэтажным: один этаж подземный, другой наземный. Второй выход присоединят со станцией через подземный переход под рекой Смоленкой. Общая площадь объекта составит два гектара.

Также в новой документации впервые объясняется, зачем вообще «Приморской» понадобился новый вестибюль.

- Он необходим в связи с недостатком пропускной способности существующего вестибюля. Также необходимость второго вестибюля регламентирована отсутствием четырех лент эскалатора в первом вестибюле, - говорится в свежей документации, опубликованной Комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Оранжевым цветом выделен новый вестибюль. В красном кружке - первый выход из "Приморской". Фото: КГА

По планам властей, пропускная способность второго выхода составит 8,2 тысячи человек в час. Кроме того, в объемном документе по вестибюлю говорится о необходимости обеспечить его защищенными системами резервного электроснабжения, воздуха, канализации и водоотлива, а также средствами сигнализации, связи, оповещения и предметами противопожарной защиты.

Ранее «КП-Петербург» писала о поменявшихся планах Смольного на строительство выхода из многострадальной станции метро «Театральная». Теперь, вероятно, вестибюль появится на месте бассейна Лесгафта.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max