Климат, люди или амбиции. В Петербурге обсудили главную опасность для Арктики

Конференция «Арктика – особая зона рисков и развития». Фото: АНО «Медиа ДОМ», Олег Золото.

НОВАЯ ЭРА АРКТИКИ

У многих Арктика до сих пор ассоциируется с романтикой полярных экспедиций и суровой красотой льдов, место, где человек побеждает природу. Сегодня этот регион перестал быть просто географической точкой на карте. Здесь переплелись геополитика, климатические изменения, экономические амбиции и информационные войны. Интерес к региону проявляют страны, которые никогда не имели выхода к Северному Ледовитому океану - Индия, Китай, государства Африки и Южная Корея. А значит выросли и риски для этого небольшого, но очень важного региона. Отделить реальные угрозы от надуманных страшилок и предложить конкретные решения попытались в Петербурге. Здесь прошла конференция «Арктика – особая зона рисков и развития».

Место выбрано не случайно: Санкт-Петербург – один из ведущих российских центров освоения Арктики. В городе сосредоточено атомное ледоколостроение для Северного морского пути, строительство научно-экспедиционного флота, подготовка кадров для арктической навигации и крупнейшие отраслевые форумы.

Эксперты собрались, чтобы отделить факты от вымысла и наметить пути решения.

– Геополитические изменения, усиление конкуренции за ресурсы и сферы влияния, а также необходимость устойчивого социально-экономического развития северных территорий диктуют нам новые подходы. Для России арктическая зона составляет значительную часть территории и ресурсного потенциала, поэтому эффективное преодоление этих вызовов является стратегическим приоритетом. Убеждён, что плодотворный обмен мнениями и глубокие профессиональные знания участников позволят сформулировать ценные предложения, которые внесут существенный вклад в дальнейшее развитие Российской Арктики и укрепление её геополитического положения, –- уверен заметил научный руководитель Северо-Западного института управления РАНХиГС, почетный полярник России Владимир Шамахов.

РИСКИ: РЕАЛЬНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

Когда речь заходит об Арктике, большинство сразу думает о климатических рисках: на слуху глобальное потепление. Только вот арктическая территория достаточно сложная, таяние льдов, деформация вечной мерзлоты, экстремальные паводки – все эти процессы здесь происходят гораздо быстрее, чем в других регионах планеты. Ключевой риск для Российской Арктики, по мнению экспертов– деформация многолетней мерзлоты. Это влечёт разрушение зданий, дорог, инженерных коммуникаций и колоссальный рост затрат на содержание инфраструктуры. Серьёзную проблему создают изменения гидрологического режима: увеличивается частота паводков и периодов маловодия, количество лесных пожаров, что сказывается на населённых пунктах, транспортной системе и хозяйственной деятельности. К этому добавляются береговая эрозия. К примеру, побережья морей Лаптевых и Восточно-Сибирского буквально «съедаются» водой.

Как противостоять этим вызовам? Эксперты сходятся во мнении: нужна современная система экологического мониторинга с использованием спутниковых данных и цифровых технологий, а также адаптационные меры для инфраструктуры. Особое внимание нужно уделять сохранению биоразнообразия. И, что немаловажно, международное сотрудничество, без которого в одиночку с глобальными климатическими изменениями не справиться.

Однако есть и другая угроза, о которой говорят гораздо реже, но которая, по мнению участников круглого стола, не менее опасна: человеческий фактор. Причём речь не только о дефиците кадров, который признают все эксперты. Особую тревогу вызывают социально-психологические явления, которые подрывают безопасность Арктического региона. Учёный и практик в области арктических исследований, национальной безопасности и экологической защиты Сергей Кренц напомнил, что ещё в советское время военные аналитики установили главных субъектов, препятствующих нормальной жизнедеятельности народов. Ими оказались социопаты, проникающие в структуры управления и продвигающие мифы о климатических изменениях, создающие фейки и разжигающие страхи.

– Особенно уязвимы перед пораженчеством умные и культурные люди. Они ломаются первыми. Тревога перерастает в страх, порождает подавленность, злобу и чувство беспомощности. Это лишает образованных людей веры в себя, делая их объектами манипуляций со стороны паразитов и психопатов, лишённых совести и нравственности, – подчеркнул он.

И если против климатических угроз есть технологии и мониторинг, то против деградации человеческого капитала – только объединение ответственных людей, возвращение к нравственным ориентирам и новый социальный проект.

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

Участники конференции признали: сегодня арктическая повестка перенасыщена информационными вбросами. Общественности, учёным, экспертам нужно объединить усилия для отсеивания надуманных угроз и фейков, а для этого нужно не закрываться, а действовать сообща. Активные и ответственные люди всего мира должны объединиться. Только так можно решать столь важные и сложные задачи.

– Наша конференция посвящена глобальным изменениям, которые идут в Арктике. Для нашей страны это один из ключевых регионов: две трети территории лежат за семидесятыми широтами. И развивается она, как мы услышали, необдуманно и спонтанно, а надо комплексно. Арктика – это одно из ключевых звеньев развития нашей российской цивилизации, – добавил спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга, государственный, политический и общественный деятель Николай Константинов.

Главная миссия, которую участники круглого стола видят перед собой, – создание профессионального «фильтра» для отсеивания мифов и формирования экспертного сообщества, способного влиять на мировую повестку. И результаты уже есть.

– С каждой конференцией у нас всё больше думающих людей, а они – главные деятели цивилизации, –добавил Николай Константинов, призвав не ограничиваться академическими дискуссиями и активнее привлекать общественность.

НЕ КРАЙ, А ПЕРЕДОВАЯ

Одним из ключевых итогов круглого стола стало переосмысление самого статуса Арктики. Дискуссия помогла убедиться в главном: Арктика – это «суперглобальная» тема, и при этом вокруг неё существует множество мифов, выдумок и заблуждений, с которыми тоже нужно разбираться.

– Хочу зафиксировать две важные мысли. Первое: проекты развития Арктики–это проекты, которыми уже давно наша страна занимается. Сейчас нужно придать им новый уровень развития, новые комплексные подходы, объединение усилий. Второе: Арктику нельзя воспринимать как «край земли», куда заезжают и там мучаются. Это передовая. Именно в Арктике должны быть самые современные технологии, самое высокое качество жизни, самые передовые коммуникации. Тогда Арктика превратится в зону прорыва, не только российского, а мирового, – уверен Владимир Шамахов.

Эти слова не просто лозунг. На последнем заседании Госкомиссии по Арктике и Северному морскому пути присутствовали представители власти и крупнейшего бизнеса. И там уже формируется новая стратегия развития с участием инвестиций, как российских, так и иностранных из дружественных стран. Для их привлечения готовят специальные государственные гарантии.

Ну а пока участники конференции сформировали «ядро» единомышленников, и наработок для дальнейшей работы более чем достаточно. Организаторы анонсировали, что уже в июле состоится следующая конференция в рамках подготовки к ГлоРис-26. Её посвятят теме глобального потепления и внешних природных катастроф. А главное событие – Первый всемирный форум «Глобальные риски цивилизации – мифы и реальность» – пройдёт в Петербурге с 17 по 19 ноября. Идея амбициозна: противопоставить информационному шуму щит из логики и фактов.