Концерты уходят со «СКА Арены»: После смены владельца организаторы массово получают отказы

В СКА-Арену вернулась хоккейная команда СКА и теперь будет проводить домашние матчи в следующем сезоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге начали переносить концерты, запланированные на «СКА Арене». Организаторы мероприятий сообщают о расторжении договоров аренды, а некоторые крупные шоу уже вынуждены искать новые площадки. При этом официальных заявлений от руководства арены пока не последовало. «КП-Петербург» разбирался, что происходит.

КОНЦЕРТНИКИ ИЩУТ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Первым о переносе объявил фонд развития культуры «Ева», который организует концерт группы «Иванушки International».

- В связи со сменой собственника на СКА Арене и изменением концепции ее работы (новые владельцы приняли решение не проводить на площадке концертные мероприятия и в одностороннем порядке расторгли все договоры аренды) концерт группы «Иванушки International», запланированный на 5 декабря, состоится в Ледовом дворце. Все купленные билеты действительны, информация по ним придет в рассылке от билетного оператора, - сообщили организаторы в официальном сообществе мероприятия в «ВК».

На сайте СКА-Арены до сих пор висят афиши концертов. Фото: скриншот сайта skaarena.ru

Под удар, как выяснила «КП-Петербург» попал и юбилей Свердловского рок-клуба, который должен был пройти на «СКА Арене» 14 ноября. В программе были заявлены «Агата Кристи», «Чайф» и другие известные коллективы. Но, увы, ему не суждено состояться в Северной столице. Организаторы были вынуждены поменять не только дату, но и программу шоу.

- Площадка отказала нам в аренде, потому что в этот день у них будет хоккей. Сказали, что отменяют все концерты, не только наш. Поэтому концерта с заявленными артистами не будет, мы проведем 11 ноября выступление группы «Чайф» в БКЗ, - рассказал «КП-Петербург» организатор мероприятия Роман Урманов.

Во время ПМЭФ стало известно, что ООО «Хоккейный клуб СКА» приобрело 100 процентов уставного капитала компании-концессионера ООО «СКА Арена». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом судьба ряда других концертов пока остается неопределенной. Осенью на крупнейшей арене города должны выступить Мот, Xolidayboy, Дима Билан, Сергей Лазерев и Максим Фадеев.

Организатор концерта рэпера Мота Дмитрий Бушуев сообщил, что информации об отмене у них пока нет.

- Я знаю об этой ситуации. КХЛ опубликовала календарь игр несколько дней назад, и перенесли концерты, которые выпадают на даты домашних матчей. Выступление Мота на «СКА Арене» пока что в силе, - пояснил он.

Судя по опубликованному календарю регулярного чемпионата КХЛ, даты домашних матчей действительно пересекаются как минимум с концертами Димы Билана и Xolidayboy, назначенными на конец ноября. Однако организаторы этих мероприятий ситуацию пока не комментируют.

Редакция «КП-Петербург» направила запрос в пресс-службу «СКА Арены». Там сообщили, что готовят официальный комментарий.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Вероятная причина изменений - резкое увеличение хоккейной нагрузки на арену после смены собственника.

Во время Петербургского международного экономического форума стало известно, что ООО «Хоккейный клуб СКА» приобрело 100 процентов уставного капитала компании-концессионера ООО «СКА Арена». Сам спортивный объект остается в собственности Петербурга, однако оператор получил право владения и пользования комплексом до 2075 года.

После сделки СКА объявил о возвращении на арену уже со следующего сезона. Кроме того, домашние матчи здесь продолжит проводить китайский клуб «Шанхай Дрэгонс» (бывший «Куньлунь Ред Стар»).

Таким образом, одной площадке предстоит принять домашние игры сразу двух клубов КХЛ. Только в рамках регулярного чемпионата это не менее 68 матчей, а если обе команды выйдут в плей-офф, количество игровых дней значительно увеличится.

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