«Матерь Бложья» на скамье подсудимых: Блогеру Митрошиной грозит три года колонии

Блогеру Саше Митрошиной грозит три года колонии за отмывание денег. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Кажется, громкий блогерский марафон «успешный успех» подходит к финалу. Прокурор запросил для Александры Митрошиной, которую интернет давно и нежно зовет «Матерью Бложьей», три года колонии, штраф в 900 тысяч и конфискацию имущества. Девушка вину признала частично: мол, да, дробила бизнес, но ничего криминального.

Как сообщает «112», ее адвокаты разводят руками – состава преступления не видят. Сама Саша от дебатов отказалась, будет держать последнее слово.

– Адвокаты не видят в действиях блогерши состава преступления. Сама Митрошина отказалась участвовать в прениях, она выступит в своем последнем слове.

Кто такая Митрошина, сегодня объяснять не надо. Миллионы подписчиков, откровенные рассказы про отношения, роды и бизнес – на этом она построила империю. Но, как часто бывает, за красивым фасадом нашлись некрасивые схемы.

С 2022 года Митрошина жила в ОАЭ, а в России, по версии следствия, прикупила элитную недвижимость на Большой Дмитровке. При этом с налогами, мягко говоря, не дружила – долги копились. В 2025 году, соскучившись по родине, прилетела обратно. Прямо в аэропорту Сочи ее встретили оперативники. В марте 2026-го блогер призналась в финансовых махинациях, но не считала их преступлением.

Скоро суд решит, уедет ли звезда соцсетей в колонию или отделается штрафом.