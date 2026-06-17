Прототип беспилотного трамвая разработают в Петербурге за 95,3 млн рублей

Для реализации проекта разработчикам необходимо будет использовать технологии ИИ. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Горэлектротранс» объявила тендер на разработку беспилотного трамвая. Стоимость проекта составит 95,3 миллиона рублей. Об этом стало известно на официальном сайте госзакупок.

Цель проекта - создать прототип рельсового транспорта с автоматической системой управления. Беспилотный трамвай должен будет следовать правилам дорожного движения, анализировать дорожную обстановку с помощью систем компьютерного зрения и других сенсоров.

Для реализации проекта разработчикам необходимо будет использовать технологии искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики. Они должны обеспечить безопасное взаимодействие трамвая с другими участниками дорожного движения.

- Контракт с исполнителем будет подписан до конца января 2028 года, - сказано в документации.

«Горэлектротранс» также установит запрет на разглашение данных, полученных в ходе выполнения работ.

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