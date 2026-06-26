Пять дилерских центров и официальная гарантия: инфраструктура поддержки EVOLUTE в Петербурге

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Санкт-Петербург — город с максимальной дилерской сетью EVOLUTE в России: здесь работают пять дилерских центров бренда. Развитая инфраструктура поддержки обеспечивает владельцам гибридного кроссовера EVOLUTE i-SPACE быстрый доступ к сервису, наличие запасных частей и профессиональное обслуживание.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1* с производством на заводе полного цикла в Липецкой области. Компания активно развивает дилерскую сеть, на сегодняшний день охватывающую 19 регионов России. EVOLUTE i-SPACE — самый доступный гибридный кроссовер в стране**, стабильно входящий в число лидеров продаж.

Фото: пресс-служба Evolute.

Пять дилерских центров EVOLUTE в Петербурге позволяют выбрать ближайший из них для прохождения планового ТО, гарантийного ремонта или просто записи на тест-драйв. Технические специалисты центров проходят регулярное обучение и аттестацию, в том числе для работы с высоковольтным оборудованием. Центральный склад запчастей площадью 800 м² обеспечивает оперативную доставку комплектующих.

EVOLUTE i-SPACE оснащен силовой установкой мощностью 218 л.с. с расходом 5,6 л на 100 км и запасом хода до 1 250 км. Просторный салон доступен в пятиместном и семиместном исполнениях, объем багажника при сложенных сиденьях второго и т третьего рядов — до 2 125 л. Мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном высокой четкости, шесть подушек безопасности и расширенный зимний и летний пакет опций делают каждую поездку комфортной и безопасной.

Программы рассрочки и трейд-ин позволяют петербуржцам перейти на гибрид просто и комфортно. Государственная поддержка составляет до 925 тыс. рублей, и с ее учетом стоимость EVOLUTE i-SPACE начинается от 2,56 млн рублей, а при покупке по программе трейд-ин — от 2,365 млн рублей. Экономия владения на техобслуживании, топливе и транспортном налоге — до 550 тыс. рублей в год.

Бесплатное мобильное приложение EVOLUTE позволяет дистанционно контролировать состояние автомобиля, управлять климатом и находить ближайшие зарядные станции. Программа «Помощь на дороге» действует в радиусе 200 км от городов присутствия дилеров. Подробная информация — на сайте evolute.ru.

Фото: пресс-служба Evolute.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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