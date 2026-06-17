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Общество17 июня 2026 15:22

Электросамокаты могут начать эвакуировать в Ленобласти из-за нарушений правил парковки

Проект предложили после проблем с беспорядочной парковкой электросамокатов в Мурино
Маргарита СУРИНА
На данный момент, в законодательстве нет положений, чтобы эвакуировать электросамокаты.

На данный момент, в законодательстве нет положений, чтобы эвакуировать электросамокаты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Электросамокаты могут начать эвакуировать на штрафстоянки в Ленобласти из-за нарушений правил парковки. Такое решение предложили после постоянных проблем с беспорядочной парковкой электросамокатов в Мурино. На данный момент, в законодательстве нет положений, позволяющих эвакуировать электросамокаты за нарушение правил парковки. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) не включены в перечень транспортных средств, на которые распространяются процедуры эвакуации и хранения.

- Проект решения, предложенный главой администрации Алексеем Беловым, вынесут на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области. Новые правила предлагают добавить СИМ в перечень транспортных средств. После этого комитет по тарифам и ценовой политике Ленобласти сможет установить тарифы на эвакуацию и хранение электросамокатов, - рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа «Муринское городское поселение».

Если инициативу одобрят, Ленинградская область станет первым регионом в России, где заработает механизм эвакуации средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД.

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