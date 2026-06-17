Проект позволит ежегодно экономить более 150 миллионов рублей. Фото: пресс-служба аэропорта "Пулково"

Аэропорт «Пулково» готовится внедрить инновационные беспилотные технологии на своём перроне. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Проект позволит ежегодно экономить более 150 миллионов рублей на операционных расходах. Для реализации инициативы принятие Советом Федерации Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций» (№1158700-8) устранило основные правовые препятствия.

Беспилотная техника будет помогать с багажом и уборкой. Фото: пресс-служба аэропорта "Пулково"

- На перроне аэропорта появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлётно-посадочных полос и патрулирования территории. Внедрение таких технологий позволит повысить производительность труда минимум на 25 процентов, - отметили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково, Леонид Сергеев подчеркнул, что это важный шаг к созданию аэропорта нового поколения.

Внедрение таких технологий позволит повысить производительность труда. Фото: пресс-служба аэропорта "Пулково"

Кстати, аэропорт Пулково также первым в стране внедрил посадку по биометрии 1 июня. Первая группа пассажиров воспользовалась новым сервисом при вылете в Москву на рейсе авиакомпании «Россия».

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