В Петербурге могут ввести запрет на вейпы в октябре 2026 года

В ЗакСе Петербурга обсудят вопрос запрета вейпа на территории города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге рассмотрят вопрос о запрете использования вейпов. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский в эфире программы «Среда Бельского» на телеканале «Санкт-Петербург». Он подчеркнул, что выступает против вейпов и считает их вредными для здоровья.

По словам Александра Бельского, одной из причин его позиции является то, что неизвестно, какие вещества содержатся в жидкостях для вейпов. Также вызывает вопросы процесс продажи таких устройств и жидкостей несовершеннолетним.

- Вред от вейпов известен, и во многих странах уже запретили их использование, - рассказал Бельский.

Он также отметил, что государство должно максимально обезопасить граждан.

- 6-го числа планируется заседание комиссии, на котором обсудят возможность запрета вейпов в Петербурге. Важно учесть мнение Ленинградской области, так как города и регион находятся в одной агломерации, - отметил спикер ЗакСа.

Бельский также добавил, что парламент и депутаты уже обсуждали запрет на использование вейпов, но окончательное решение в этом созыве принять не удастся из-за нехватки времени. Однако работа над этим вопросом начнется, и решение будет принято в октябре.

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